Köln 50667: So tickt Darsteller Pascal Zadow!

Ein Hottie mischt „Köln 50667“ ab sofort auf! Pascal Zadow steigt in die Soap ein. Doch wie tickt der Darsteller eigentlich? Und hat er Gemeinsamkeiten mit seiner Rolle? Das hat der Darsteller jetzt in einem Interview verraten.

Luca Schmitz ist bei „Köln 50667“ ein echter Bad Boy. Die Rolle wird von Pascal Zadow verkörpert. Seine Serienfigur ist ein selbstsicherer, cooler Typ mit einer lässigen Arrogan. Mit seinem Charme wickelt er auch die Mädels um den Finger.

Seine Rolle Luca liebt das Risiko

Luca liebt außerdem das Risiko und sucht immer einen Kick. Mit der Treue und Ehrlichkeit nimmt er es nicht ganz so ernst. Seine finanzielle Situation ist nicht die beste – doch mit nicht immer ganz legalen Wegen hält er sich über Wasser. Schon oft war er in brenzligen Situationen und geriet mit dem Gesetz in Konflikt. Seine familiären Verhältnisse sind zerrüttet und hat eine coole und unnahbare Fassade aufgebaut, heißt es in seiner Rollenbeschreibung.

Luise-Isabella Matejczyk ist seine Freundin

Seine Freundin ist „Köln 50667“-Kollegin Luise-Isabella Matejczyk. Das Besondere bei den beiden: Pascal ist acht Jahre jünger als seine Freundin Luise-Isabell. Diese befindet sich in ihrer Rolle als Lea momentan in einer ähnlichen Situation, denn: Leas fester Freund Oskar ist ebenfalls jünger als Lea. Darstellerin Luise-Isabell hat zu diesem Thema eine ganz klare Meinung: „Der Altersunterschied spielt überhaupt keine Rolle bei Pascal und mir. In der Rolle als ‚Lea‘ ist es etwas anderes – ‚Lea‘ ist knapp 30 und ‚Oskar‘ ist gerade 17.“

„Sie fügt hinzu: „Wenn ein Mann älter ist als die Frau, ist es ja nicht schlimm. Warum sollte es dann schlimm sein, wenn die Frau ein bisschen älter ist?“. Pascal teilt Luise-Isabells Meinung und erzählt: „Ich habe mir noch nicht einmal den Kopf darüber zerbrochen, dass sie 30 ist. Wer sagt, was alt ist und was jung ist!? Wir beide ergänzen uns.“ Die beiden sind also nicht nur beruflich, sondern auch privat ein unschlagbares Paar. RTLZWEI zeigt „Köln 50667“ täglich um 18 Uhr. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.