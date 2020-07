Kampf der Realitystars: Sandy Fähse sorgt für Zoff!

Bei RTLZWEI startete am Mittwochabend die neue Show „Kampf der Realitystars“. Zehn Promis sind in eine thailändische Villa eingezogen und müssen in mehreren Challenges gegeneinander antreten. Direkt zu Beginn sorgte „Berlin – Tag & Nacht“-Star Sandy Fähse für den ersten Zoff.

Die Stars und Sternchen kämpfen in der Show um 50.000 Euro. Sandy Fähse machte deutlich, dass er keinen Bock auf Kuschelkurs hat. Der ehemalige Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“ war eher auf Konfrontation aus – mit ihm sollte sich in der Show wohl keiner anlegen.

Sandy Fähse lässt den Macho raushängen

Bei BTN verkörperte Sandy Fähse damals den Leon und nahm kein Blatt vor den Mund – so auch bei „Kampf der Realitystars. Denn der Soap-Star zeigte Annemarie Eilfeld die Villa in Thailand. „Hier ist die Küche – dein Bereich, und hier ist außerdem der Putzschrank“, sagte er zu ihr. Autsch! Das war nicht gerade charmant.

Erster Zoff in der Promi-Villa

Und auch die anderen Promis mussten sich einiges anhören – auch, als Oliver Sanne die Gesangskünste seines Mitstreiters kommentieren wollte. „Was hast du gesagt? Hast du ein Problem? Soll ich dir ne Rose geben, oder was? Sag doch“, meinte daraufhin Sandy Fähse. Und dann teilte er richtig gegen den Ex-Bachelor aus: „Die ganze Show ist eine einzige Lüge! Da probiert der, alle 20 Weiber zu küssen! Ich hab mich wegen sowas mal mit den Securities angelegt, weil da plötzlich so einer kam, der wichtiger ist als ich!“

Und dann verscherzte es sich Sandy Fähse auch noch mit den anderen Kollegen, denn er begang einen Regelverstoß. Der Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Star ging nämlich im Meer schwimmen – das ist nicht erlaubt. Besonders Jürgen Milski war darüber fassungslos. „Ich wollte schwimmen! Jetzt bedeutet das Koffer packen, nach Hause fahren?“, sagte dann der Leon-Darsteller. Er durfte dann aber trotzdem weiter in der Show bleiben. RTLZWEI zeigt „Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20:15 Uhr.