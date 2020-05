Justin und Hailey Bieber sprechen über Trennung!

Justin und Hailey Bieber sind total happy. Doch das Paar hatte auch schwierige Zeiten hinter sich: Die beiden sprechen in einer Video-Serie über ihre erste Trennung und gewähren viele private Einblicke.

Der Sänger und das Model sind seit rund zwei Jahren ein Paar. Im vergangenen Jahr haben die beiden sogar den nächsten Schritt gewagt und gaben sich das Ja-Wort. Die Turteltauben waren aber nicht immer so glücklich: Im Jahr 2016 waren Justin und Hailey bereits ein Paar. Dann trennte sich jedoch das Paar.

Justin Bieber spricht über erste Trennung

„Es war eine schmerzvolle und verletzende Zeit“, erzählt Justin Bieber in der Facebook Watch-Serie „The Biebers“. Der Sänger soll damals nicht treu gewesen sein. Das Vertrauen bei Hailey war zunächst erstmal weg. „Ich denke, die eine wichtige Sache ist, dass ich seit dem Zeitpunkt unserer Trennung, als wir uns nicht verstanden haben, allein war“, so das Model. In eine andere Beziehung wollte sich die Beauty aber auch nicht stürzen.

Kommt bald das erste Baby?

Justin und Hailey haben zunächst viel Abstand genommen – und das war wohl auch der richtige Weg. „Wenn ich zurückblicke, war es die beste Entscheidung, dass wir uns Zeit voneinander genommen haben und unser eigenes Ding gemacht haben“, erzählt Hailey Bieber. Der „Sorry“-Interpret stellt klar, dass beide Fehler gemacht haben, aber das Paar hat daraus gelernt. Umso glücklicher sind Justin und Hailey heute. Und ob wohl auch bald Nachwuchs kommt? „Wir werden Kinder zu gegebener Zeit bekommen. Ich möchte erst auf Tour, es genießen, verheiratet zu sein, ein bisschen zu zweit reisen und unsere Beziehung noch etwas festigen“, erzählte der Sänger kürzlich in einem Interview mit Apple Music.