Jeremy-Pascal Wollny: Bittere Abrechnung mit Mama Silvia!

Jeremy-Pascal Wollny hat sich nach einem heftigen Familienzoff im Jahr 2013 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und ist seitdem auch nicht mehr in der Doku-Soap zu sehen. Nun schießt er bei Instagram gegen seine Familie und will vor allem über Mama Silvia auspacken.

Während seine Geschwister damals alle zu Silvia Wollny gegangen sind, zog Jeremy-Pascal Wollny zu seinem Vater Dieter. Mittlerweile hat er keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter und schießt öffentlich immer wieder gegen die 55-Jährige. „Ich werde die ganzen Lügen, die meine Mutter über meinen Vater erzählt hat, klarstellen“, kündigt der 23-Jährige jetzt in den sozialen Netzwerken an.

Jeremy-Pascal schießt gegen Silvia Wollny

Bei Instagram beantwortete der Jeremy-Pascal Wollny wieder einige Fragen von Fans. „Was meine Mutter abgezogen hat, werde ich nie vergessen“, stellt er dort klar. „Der Rest ist einfach nur Anhang und zieht halt mit meiner Mutter, egal worum es geht“, teilt der 23-Jährige weiter aus. Auf die Frage, ob er seine Mutter vermisse, antwortete er: „Nein, überhaupt nicht!“ Er fühlt sich von dem Wollny-Clan ins falsche Licht gerückt. Vor der TV-Ausstrahlung sei damals alles super gewesen. „Als das Geld kam, hat sie sich dermaßen ins Negative verändert!“, offenbart er.

In einem Video will er auspacken

Sein ganzer Stolz ist seine Tochter Jouline-Melody. „Mein süßer Zwerg, ich liebe sie über alles", schwärmt er. Wenn es nach ihm geht, wird Silvia Wollny seine Tochter nie kennenlernen: „An mein Kind wird sie NIEMALS rankommen, geschweige denn kennenlernen oder sonst was. Glaubt mir, NIEMALS", stellt er bei Instagram klar. Er kündigte außerdem ein Video an und will auspacken. „Ich werde die ganzen Lügen, die meine Mutter über meinen Vater erzählt hat, klarstellen. Denn ich muss mich heute damit rumschlagen. Es wird Zeit", verriet Jeremy-Pascal Wollny.