Jazzy Gudd: Darum hieß sie wirklich Eule bei BTN!

Jazzy Gudd war knapp zwei Jahre bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen. Im Jahr 2018 war jedoch Schluss: Die Darstellerin ist aus der beliebten Daily ausgestiegen! Nun hat die Musikern verraten, weshalb sie in der Soap wirklich Eule hieß.

Unter ihrem Serien-Namen „Eule“ hat sie mehrere Songs im realen Leben veröffentlicht. Ihr Debütalbum erschien im April 2018 und erreichte Platz 5 der deutschen Albumcharts. Mittlerweile hat sie jedoch mit „Eule“ abgeschlossen und tritt unter ihrem richtigen Namen auf – aber warum hieß die Darstellerin in der Serie eigentlich so? „Ich habe den Namen von den Drehbuch-Autoren von „Berlin – Tag & Nacht“ bekommen. Ich glaube, die wollten einfach einen coolen, extrem alternativen Spitznamen für meine Rolle“, sagt Jazzy Gudd in einem Interview mit klatsch-tratsch.de.

Darum heiß Jazzy Gudd damals „Eule“

Dann erklärt sie weiter: „Mir wurde gesagt, dass Eule ursprünglich die Einzelgängerin, die Musikerin sei, die viel nachts in ihrem kleinen VW-Bus unterwegs ist. Immer auf Reisen und immer alleine“, so Jazzy Gudd. „Eulen sind auch – soweit ich weiß – nicht so die geselligsten Tiere. Die sind viel allein unterwegs – außer die paaren sich gerade“, sagt die Sängerin.

Comeback bei Berlin – Tag & Nacht?

Und warum ist Jazzy Gudd damals überhaupt ausgestiegen?" Zum einen war es schwierig die Musik mit einer Daily-Soap unter einen Hut zu bringen. Ich habe wirklich fünf Tage die Woche gedreht. Man war ständig eingespannt und hat dann auch einen Exklusiv-Vertrag", verriet der Ex-Serien-Star den Kollegen. Ein dauerhaftes Comeback könne sie sich bei „Berlin – Tag & Nacht" nicht vorstellen – für eine Gastrolle ist Jazzy Gudd aber durchaus zu haben. Das wichtigste ist für Jazzy Gudd die Musik – und darauf will sie sich vor allem konzentrieren. Deshalb steht Schauspielerei bei ihr erst an der zweiten Stelle. Dennoch blickt die „Stehaufmädchen"-Interpretin gerne auf die Zeit am Set bei BTN zurück.