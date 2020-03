Janine Pink: Komplett nackt! Sie zieht sich für den Playboy aus

In den vergangenen Wochen wurde es ruhig um Janine Pink. Doch bald zeigt Die Beauty ihre sexy Kurven: Die ehemalige „Köln 50667“-Darstellerin zieht sich nämlich für den Playboy aus.

Durch „Köln 50667“ wurde Janine Pink bekannt, danach spielte die Darstellerin bei „Leben.Lieben.Leipzig“ mit. Schlagzeilen machte sie auch mit ihrer Teilnahme an „Promi Big Brother“ und der Trennung von Tobias Wegener. „Es ist insgesamt zu viel passiert. Das Schlimmste für mich war, dass er sich bei Instagram einige Stunden später über meinen Liebeskummer-Post lustig gemacht. Das war so ein Ding, wo ich dachte, wie respektlos ist das“, sagte sie damals kurz nach dem Liebes-Aus im exklusiven Interview mit KUKKSI beim KISS CUP in Berlin.

Janine Pink lässt die Hüllen fallen

Nun lässt Janine Pink die Hüllen fallen. Die Soap-Darstellerin zieht nämlich in der April-Ausgabe des Playboy blank. „Ich glaube jede Frau, die mit dem Playboy zusammenarbeitet, hat ein gewisses Gefühl dafür, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Mit der Teilnahme an ‚Promi Big Brother‘ konnte ich mir im letzten Jahr einen großen Traum erfüllen. Das Shooting mit dem Playboy war ebenso auf meiner Wunschliste ganz oben“, sagt die Brünette in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

So war das Shooting

Zwar habe sie immer mal wieder Anfragen bekommen, aber erst jetzt hat Janine Pink zugesagt. Mit Nacktheit hat sie kein Problem. „Das Team war auch echt superentspannt und hat mir von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben. Ich bin bei Fotos immer sehr selbstkritisch und hoffe, dass die entstandenen Bilderstrecken die tolle Shooting-Atmosphäre widerspiegeln“, erzählt die 32-Jährige weiter.