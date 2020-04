Hitze-Hammer: Jetzt knacken wir die 30 Grad-Marke!

Kommt nun der Sommer nach Deutschland? Der April war bereits sehr warm und trocken. Doch schon bald kommen die ersten Hitze-Tage mit mehr als 25 Grad – teilweise kann das Thermometer sogar auf bis zu 30 Grad hochgehen.

Zum ersten Maiwochenende wird es dann so richtig sommerlich. Samstag (2.5.) und Sonntag (3.5) steigen die Werte dann auf über 25 Grad, lokal sind auch mal knapp 30 Grad möglich. Hinzu kommen feuchte Luftmassen – es drohen daher teilweise heftige Gewitter.

„Warmes und feuchtes Wetter, dazu kaum Bewegung in der Atmosphäre ist ideal, damit sich recht stationäre Schauer und Gewitter bilden, die binnen kurze Zeit am gleichen Ort viel Regen abladen. Aber: gegen die Dürre ist das kaum ein Mittel, denn die Niederschläge sind extrem punktuell. Sie schädigen zudem oft das Erdreich mehr, als das sie helfen. Der Starkregen knallt auf den betonharten trockenen Boden auf und fließt schnell wieder ab. Insgesamt wird die Wetterlage ab kommender Woche labiler“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Der April war bisher zu warm

„Aktuell ist sie ja seit Tagen sehr stabil. Täglich viel Sonnenschein und sehr trocken. Der Monat April ist bisher zu warm, zu trocken und zu sonnig. Je nachdem was da ab Dienstag noch im April fällt, könnte es der zweitrockenste oder doch noch der trockenste April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 werden. Auch in Sachen Sonnenschein ist der April 2020 rekordverdächtig weit vorne. Bisher gab es 240 Sonnenstunden. Das sind 155 Prozent vom Klimamittel des Aprils, also schon jetzt 55 Prozent mehr als normal ein ganzer Monat April bringt“, so der Wetter-Experte weiter.

So geht es in den nächsten Tagen weiter