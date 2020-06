Bis 33 Grad: Nach der Hitze kommen schwere Unwetter!

YEAH! Am Wochenende können wir in der Sonne chillen, denn mit mehr als 30 Grad wird es richtig heiß. Dennoch ist auch Vorsicht geboten. Der Grund? Es drohen heftige Unwetter mit Gewitter und Starkregen – sogar Sturzfluten sind nicht ausgeschlossen.

Mal ehrlich: Darauf haben wir alle gewartet – auf den Sommer. Nun schlägt er auch gleich richtig zu, denn am Wochenende sind bis zu 33 Grad möglich. Damit stehen uns einige Hitzetage bevor. Gleichzeitig droht aber auch eine gefährliche Unwetterlage: Es sind Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Sogar Sturzfluten sind möglich.

„Die lokalen Gewitter stellen eine Gefahr da. Sie ziehen kaum weiter und werden daher immer wieder am gleichen Ort heftige Niederschläge abladen. Der trockene Boden nimmt dabei kaum Wasser auf und schon gar nicht so viel. Das meiste schießt sofort in kleine Bäche und kann aus ihnen reißende Flüsse schaffen. Lokal werden Keller und Häuser volllaufen. Jeder sollte die Unwetterwarnungen am Wochenende genau beobachten“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Unwetterlage ist brenzlig

Die Lage wird ab Samstag brisant, denn die schweren Gewitter ziehen über die ganze Republik. Wo genau die Unwetter mit Sturzfluten auftreten können, wird sich nocht zeigen – die Lage wird laut Dominik Jung jedenfalls brenzlig. Und wie geht es nach dem Unwetter-Wochenenende weiter? „Stabiles Hochdruckwetter ist weiterhin nicht in Sicht. Es geht mit dem tropischen Sommerwetter auch in der nächsten Woche weiter. Mal ist es sehr drückend schwül, mal wieder etwas kühler. Die Wetterlage ist sehr launisch und Prognosen auf den Ort genau sind 3 bis 4 Tage im Vorfeld derzeit kaum noch möglich“, so der Wetter-Experte.

So geht es weiter