Heidi Klum: Das Ergebnis des Corona-Tests ist da!

Heidi Klum hat sich kürzlich selbst Quarantäne verordnet. Die GNTM-Jurorin fühlte sich absolut nicht gut und vermutete sogar, den Coronavirus zu haben. Nun machte sie einen Test – jetzt ist endlich auch das Ergebnis da!

Derzeit sitzt Heidi Klum in der Jury von „America’s Got Talent“. Nachdem sie sich nicht gut fühlte, musste sie zunächst die Dreharbeiten unterbrechen. „Ich wollte euch nur wissen lassen, warum ich nicht am Jurypult von America’s Got Talent sitze. Ich fühlte mich heute sehr fiebrig, hatte Husten und meine Nase lief“, schrieb sie damals bei Instagram. „Ich hoffe, es ist nur eine Erkältung. Ich würde gerne den Corona-Test machen, aber das geht hier leider nicht. Ich habe es bei zwei verschiedenen Ärzten versucht, es gibt leider keine mehr“, so Heidi Klum.

Ist Heidi Klum negativ oder positiv?

Einige Tage später konnte Heidi Klum tatsächlich einen test machen – nun ist auch das Ergebnis da! Mit dem Hashtag #covid_19negative verkündete die GNTM-Jurorin das Testergebnis, auf welches die Fans schon einige Tage gewartet haben. Die Follower sind happy, dass sich Heidi Klum nicht mit der Lungenkrankheit aus China angstesteckt hat. Die User wünschen ihr aber dennoch weiterhin gute Besserung.

Tom Kaulitz musste auch einen Test machen

Heidi Klum und Tom Kaulitz haben deshalb Abstand gehalten. „So sehr ich ihn umarmen und küssen möchte, ist es wichtiger, das Richtige zu tun, um es nicht weiter auszubreiten“, schrieb Heidi Klum vor einigen Tagen. Und auch der „Tokio Hotel“-Star hat sich testen lassen. Bei ihm liegt das Ergebnisse schon einige Tage vor. „Mein Bruder hat seine Testergebnisse zurückbekommen und ist negativ!“ , schrieb sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz bei Instagram.