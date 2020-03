Heidi Klum: Corona-Panik! Dreharbeiten mussten abgebrochen werden

Hat es nun auch Heidi Klum erwischt? Der GNTM-Jurorin geht es derzeit absolut nicht gut und hat Fieber. Hat sie sich möglicherweise auch mit dem Coronavirus infiziert? Nun meldet sie sich bei Instagram selbst zu Wort.

Derzeit sitzt Heidi Klum in der „America’s Got Talent“-Jury. Doch nun musste die Frau von Tom Kaulitz plötzlich pausieren. Der Grund: Die Jurorin fühlt sich absolut nicht gut! Sie selbst hat sich Quarantäne verordnet – leidet sie etwa auch am Coronavirus?

Heidi Klum hat Fieber

„Ich wollte euch nur wissen lassen, warum ich nicht am Jurypult von America’s Got Talent sitze. Ich fühlte mich heute sehr fiebrig, hatte Husten und meine Nase lief“, schreibt Heidi Klum in einer Insta-Story. Der TV-Star würde gerne einen Corona-Test machen – doch das ging nicht!

Hat die GNTM-Jurorin den Coronavirus?

„Ich hoffe, es ist nur eine Erkältung. Ich würde gerne den Corona-Test machen, aber das geht hier leider nicht. Ich habe es bei zwei verschiedenen Ärzten versucht, es gibt leider keine mehr“, schreibt Heidi Klum weiter. Die 46-Jährige habe nicht an der Show teilgenommen, weil sie niemand anstecken wollte. Ob sie aber nun tatsächlich eine Erkältung oder doch den Coronavirus hat, konnte bisher noch nicht geklärt werden.

Eine Lebensmittelvergiftung wäre auch denkbar

Es gibt aber noch eine ganz andere Theorie: Ihre Jury-Kollegen Howie Mandel, Sofia Vergara und Simon Cowell sagten später, dass sie sich möglicherweise auch eine Lebensmittelvergiftung eingefangen haben könnte. Da bleibt zu hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht. Privat und beruflich könnte es für Heidi Klum derzeit kaum besser laufen – sowohl privat, als auch beruflich. Mit Tom Kaulitz ist Heidi Klum einfach mega happy. Neben ihrem Jury-Job bei „America’s Got Talent“ ist sie derzeit auch in den neuen Folgen von „Germany’s next Topmodel“ zu sehen und sucht dort das schönste Mädchen. Die neuen Folgen laufen immer donnerstags um 20:15 Uhr.