GZSZ: Dramatische Szenen! Droht ein Serientod?

Dieses Jubiläum wird ganz groß gefeiert: Am 29. April 2020 strahlt RTL um 19:40 Uhr die 7000. Folge von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ aus. Die Episode wird dramatisch, wie ein Trailer jetzt verriet.

Für das lang ersehnte Special reiste ein großer Teil des Teams der Produktion mit Schauspielerinnen auf die Kanarischen Inseln. Denn in der Jubiläums-Folge freuen sich Nina, Maren und Yvonne auf ihren gemeinsamen Urlaub. Nichts ahnend, dass sie kurz vor Abreise noch von einem Überraschungsgast überrumpelt werden. Trotzdem lassen sich die Freundinnen den Spaß nicht verderben. Voller Freude starten sie auf Fuerteventura in einen luxuriösen Urlaub, doch das Paradies birgt ungeahnte Schattenseiten. Die Jubiläumsfolge dreht sich hauptsächlich um Nina (Maria Wedig), Yvonne (Gisa Zach), Maren (Eva Mona Rodekirchen) und Katrin (Ulrike Frank).

Ein neuer Trailer enthüllt brisante Details

Ein Trailer hat nun neue Details zur Jubiläumsfolge enthüllt. Der Urlaub wird zum Horror-Trip: Für die Freundinnen beginnt ein Kampf ums Überleben! Die Girls stranden auf einer Insel. Zwischen Katrin und Yvonne kommt es zu einem heftigen Streit und Maren bricht in Tränen aus – danach rutscht sie die Sanddüne hinab. Katrin geht unterdessen betrunken schwimmen und Nina bricht zusammen. Droht in der Jubiläumsfolge sogar ein Serientod? Fakt ist: Der Urlaub wird für die vier Freundinnen krasse Folgen haben.

Nach der Folge zeigt RTL ein Special

Direkt im Anschluss an die Jubiläumsfolge zeigt RTL ein Special zur Serie. Die Stars privat: Hausbesuch bei den Schlönvoigts. Wie lebt der GZSZ-Star mit seiner Frau Hanna und Tochter Delia? Ein Kamerateam begleite Timur Ülker, seine Freundin Caroline und die beiden Kinder in den Berliner Tierpark. Der Sender hat den spektakulären Dreh zur Spielfilmfolge auf den Kanaren begleitet. Den Schauspielerinnen Gisa Zach, Maria Wedig und Eva Mona Rodekirchen wurde auf Fuerteventura alles abverlangt. Ulrike Frank war ursprünglich nur für vier Monate engagiert. Daraus wurden 17 Jahre. Wie hat sie erlebt und was hat sich verändert? Die Stars reden über ihre absoluten Highlights. Die Jubiläumsfolge von GZSZ zeigen RTL und TVNOW am 29. April 2020 um 19:40 Uhr.