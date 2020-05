GZSZ: Lennart Borchert steigt in die Daily ein!

Die Fans von GZSZ müssen ganz stark sein: Gleich vier Darsteller verlassen die beliebte Daily! Clemens Löhr, Nils Schulz, Annabella Zetsch sowie Gamze Senol werden dem Kolle-Kiez den Rücken kehren. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Ein neuer Darsteller steigt in die Serie ein.

Lennart Borchert übernimmt bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ eine neue Hauptrolle und wird ab Sommer als Moritz in der Serie zu sehen sein. Damit bekommt der Kiez einen neuen Mitbewohner, der dort schon Verwandtschaft hat. Von wem er der Bruder ist, wurde noch nicht enthüllt – das erfahren die Zuschauer wohl erst im Sommer.

In einem Interview hat der Schauspieler verraten, wie er sich bei GZSZ fühlt. „Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Es ist natürlich immer aufregend, neu bei einer Produktion dabei zu sein. Das Team ist unglaublich nett und offen. Es macht einfach großen Spaß. Ich freue mich dermaßen auf weitere Drehtage mit der Crew und bin gespannt auf alles Neues, was kommen wird“, sagt Lennart Borchert gegenüber RTL.

Das hat er vor GZSZ gemacht

Und was hat er vor GZSZ gemacht? „Ich bin in Kreuzberg auf ein Gymnasium gegangen und habe mein Abitur dann 2018 auf einem Oberstufenzentrum im Berliner Wedding absolviert. Schon früh als Kind habe ich kleine Rollen gespielt und gemerkt, dass mir das Schauspielen liegt. Direkt nach dem Abitur habe ich dann die Rolle ‚Basti‘ bei ‚Alles oder nichts‘ übernommen“, so der Moritz-Darsteller.

So tickt Lennart Borchert privat

Dann hat er noch verraten, was er so in der Freizeit treibt: „Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer und liebe es, auf Zweirädern zu sitzen. Ich mache unglaublich gerne Fitness und gehe joggen. Außerdem versuche ich, die Zeit so schön wie möglich mit meinen Engsten zu verbringen, weil ich ohne sie nicht der wäre, der ich jetzt bin."