Gewusst? YouTuberin JayJay Jackpot war bei DSDS!

JayJay Jackpot war im Netz eine echte Ikone. Die Kult-Blondine begeisterte mit ihren Clips die Community. Doch nun ist der Web-Star im Alter von nur 32 Jahren verstorben, wie ihr Management in einem Statement bekanntgab.

Der richtige Name von JayJay Jackpot war Janina-Dominique Buse. Im Netz hatte die Kult-Blondine eine riesige Fanbase – doch nun der Schock: Im Alter von 32 Jahren verstarb sie an Organversagen! „Nach langer schwerer Krankheit kam ihr Tod letztendlich doch überraschend. Wir sind traurig, sie verloren zu haben, jedoch erleichtert, sie erlöst zu wissen, und dankbar für die Zeit, die wir mit ihr hatten“, sagte ihr Manager Carlo Vista in der Bild-Zeitung.

JayJay Jackpot war schon lange krank

Schon lange kämpfte JayJay Jackpot gegen eine Krankheit: Im Alter von 12 Jahren wurde bei ihr ein Herzfehler festgestellt. „Ich war seit 2015 immer im Krankenhaus und so, weil ich einen Herzfehler habe. Und dann sind so ein paar Sachen passiert – ich war auf der Intensivstation und so. Die haben gesagt, dass sie nicht wissen, ob sie mich aus dem Krankenhaus rausbekommen“,, sagte sie damals in einem Interview im „SAT.1 Frühstücksfernsehen“. „Es geht immer hoch und runter, ich falle immer wieder zurück. Ich habe immer Angst zu sagen, dass es mir gut geht, weil ich Angst habe, dass, wenn ich es sage, es mir wieder schlecht geht“, erzählte sie weiter.

Mit ihren Clips begeisterte sie das Netz

„Hi, ich bin’s wieder, eure JayJay“ – mit diesen Worten begann JayJay Jackpot ihre Videos. Dort erklärte die Kult-Blondine ihre Sicht der Dinge auf die Welt – schnell wurden die Clips zum absoluten Hit im Netz. Mittlerweile hatte sie mehr als 262.000 YouTube-Abonnenten und 111.000 Instagram-Follower.

Die Blondine war sogar mal bei DSDS

Doch nicht nur im Internet war sie bekannt: JayJay Jackpot wurde auch zum TV-Star! Denn im Jahr 2015 war die YouTuberin bei „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen – jedoch nicht als Sängerin. Für die Castingshow produzierte die Netz-Ikone mehrere exklusive Clips. Schon gelesen? JayJay Jackpot ist tot: Die YouTuberin litt an dieser Krankheit!