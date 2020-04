Gefährliche Wetterlage: Es drohen Staubstürme in Deutschland!

Es ist wieder deutlich wärmer in Deutschland geworden. Die Niederschläge bleiben jedoch aus – deshalb kann es nun sogar zu Staub- und Sandstürmen kommen, wie ein Experte verrät.

Zwar gibt es am Samstag einige Gewitterschauer, aber insgesamt bleibt es sehr trocken – und so geht es wohl auch erstmal weiter. Seit Wochen hat es keinen ergiebigen Landregen mehr gegeben – so trocken war der April bisher noch nie. Aufgrund der Trockenheit und einem starkem Ostwind kann es zu Staubstürmen kommen.

Sand wird vom Erdboden aufgewühlt

„Ab Montag nimmt der stramme Ostwind wieder deutlich zu. Das hatten wir schon mal vor ein paar Wochen. Doch da war der Erdboden noch nicht so trocken wie aktuell. Durch den Ostwind, der in Böen auch mal 50 bis 60 km/h erreichen kann, wird vom Erdboden Staub und Sand aufgewühlt. Das führt regional zu Sand- und Staubstürmen, besonders in der Nähe von Ackerflächen und gerade in der Nähe von Verkehrsstraßen kann das schnell sehr gefährlich werden“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Es droht eine gefährliche Wetterlage

„Binnen Sekunden sinkt die Sicht der Autofahrer auf null und es drohen schwere Unfälle. Ich erinnere da nur etwa an den schweren Staubsturm im April 2011 bei Rostock. Damals starben 10 Menschen in den Trümmern auf der Autobahn 19. Genauso eine Wetterlage droht nun ab der kommenden Woche, wenn der Ostwind ordentlich zunimmt. Da sollten besonders Autofahrer sehr Wachsam sein. Das kann kurzzeitig zugehen wie in der Wüste“, so der Wetter-Experte weiter.

So geht es in den kommenden Tagen weiter