Estefania Wollny: Schock-Diagnose!

Schon wieder große Sorgen um Estefania Wollny! Nach ihrem Zusammenbruch ging es der 18-Jährigen eigentlich wieder besser. Doch nun der Rückschlag: Die Tochter von Silvia Wollny musste erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden.

In der RTLZWEI-Show „Die Wollnys – Das Corona-Spezial“ hatte Estefania Wollny plötzlich hohes Fieber, klagte über Übelkeit und starken Kopfschmerzen. Daraufhin musste sie erneut ins Krankenhaus – dort wurde ihr unter anderem Blut abgenommen und durchgecheckt. Zunächst gingen die Mediziner von einer Corona-Infektion aus – dann bekam die Wollny-Tochter aber eine ganz andere Diagnose.

Estefania Wollny hat eine Hirnhautentzündung

Die 18-Jährige musste dann auf eine Quarantänestation verlegt werden – deshalb durfte sie zunächst auch keinen Besuch empfangen. Die Ärzte stellten bei Estefania Wollny eine Hirnhautentzündung fest. „Es ist schlimm, als Mutter nicht zu ihr zu können. Sie ist isoliert und ich habe keinen Kontakt zu ihr. Das ist ganz, ganz schlimm“, gestand Silvia Wollny in der Folge. „Es bricht einfach alles um einen herum zusammen. Die ist da jetzt ganz alleine und wir können nichts tun. Uns sind die Hände gebunden und können in diesem Moment nicht mal für sie da sein“, erklärt sie weiter.

Ihr geht es mittlerweile wieder besser

„Ich war unter Schock und hatte große Sorge um Estefania. Es bricht einfach alles um einen herum zusammen", sagt ihre Schwester Sylvana Wollny. Nach drei Tagen dann Entwarnung: Sie wurde auf die reguläre Krankenstation verlegt und konnte mit ihrer Familie telefonieren. Dann ging es ihr auch wieder etwas besser. Schon in der Vergangenheit hatte Estefania Wollny immer wieder Kopfschmerzen – die Ärzte konnten jedoch nicht feststellen, was der 18-Jährigen wirklich fehlt. Die Zuschauer sehen Estefania in der nächsten Folge hoffentlich wieder zu Hause…