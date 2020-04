Emil und die Detektive: Das machen die Darsteller heute!

„Emil und die Detektive“ von Erich Kästner kennt wohl jeder. Der Film von 2001 war ein voller Erfolg – aber was machen die Schauspieler eigentlich heute? KUKKSI verrät euch, was aus den Kinderstars geworden ist.

Auf der Fahrt nach Berlin werden Emil Tischbeins gesamte Ersparnisse gestohlen, weil er in seinem Zugabteil einschläft. Natürlich möchte Emil sein ganzes Geld zurück haben und begibt sich auf die Suche nach dem Bösewicht. Er kann sich noch an Max Grundeis erinnern, welcher mit ihm im Zugabteil saß. Dennoch hat er keinen Plan in Berlin – dann trifft er aber auf Pony Hütchen, die ihm helfen will. Es schließen sich dann noch weitere Kids an, um den Dieb zu jagen und das Geld von Emil wieder zurückzubekommen.

Das machen die Stars aus Emil und Detektive heute

Tobias Retzlaff spielte die Rolle des Emil Tischbein. Danach arbeitete er weiter als Schauspieler – unter anderem war er in der ZDF-Serie „SOKO Leipzig“ zu sehen. Seit 2014 begab er sich mit seiner Freundin auf Reisen und hat dafür sogar Berlin verlassen.

Anja Sommavilla wurde als Pony Hütchen in dem Film bekannt. Neben ihrer Schauspielerei nahm sie an Hip-Hop-Wettbewerben teil. Mittlerweile hat sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und ihre Karriere als Schauspielerin an den Nagel gehängt. Zuletzt wirkte sie 2004 an dem Film „Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen“ mit. Von 2008 bis 2011 studierte sie an der Universität Wien und danach Psychologie an der Universität Amsterdam.

Einen großen Erfolg hatte Thando Walbaum, welcher in „Emil und die Detektive“ des Hassouna verkörperte. Er hat seine eigene Band und spielte in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ die Rolle als Amar Akram. Der Schauspieler war auch in „Notruf Hafenkante“ (2011), „Rote Rosen“ (2014) und „Küstenwache“ (2014) zu sehen.

Weitere Darsteller aus dem Film