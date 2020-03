E.T. – Der Außerirdische: So sieht der kleine Junge Elliott heute aus!

In „E.T. – Der Außerirdische“ war Henry Thomas in der Rolle des Elliott zu sehen. Dadurch wurde er weltweit zum Star. Doch was macht der kleine Junge aus dem Kult-Streifen eigentlich heute?

Der Film wurde im Jahr 1982 gedreht – das liegt schon ziemlich zurück. „E.T. – Der Außerirdische“ zählt zu einer der Kult-Filme der 80er Jahre und ist noch heute total beliebt. Dadurch wurde Henry Thomas zum absoluten Star – doch der Erfolg hatte für den „Elliott“ auch Schattenseiten.

Der Erfolg hatte auch Nachteile

„‚E.T.‘ hat meine Welt durchdrehen lassen“, sagte Henry Thomas mal in einem Interview mit dem Mirror. Er konnte das Haus nicht mehr verlassen, weil er belagert wurde. Dennoch wollte er weiterhin als Schauspieler aktiv bleiben und nahm einige Rollen an. „Ich wollte nie diesem Stereotypen von ,Der Kinderstar ist auf die schiefe Bahn geraten‘ entsprechen“, erklärte er in dem Gespräch weiter.

So ging es für Henry Thomas nach „E.T.“ weiter

Und tatsächlich: Ruhig wurde es um Henry Thomas nach seiner Rolle in „E.T. – Der Außerirdische“ nicht. Unter anderem spielte er in den Produktionen „Valmont“ (1989), „Psycho IV – The Beginning“ (1990), „Legenden der Leidenschaft“ (1994), „Moby Dick“ (1998), „Gangs of New York“ (2002) oder auch „Nightmares & Dreamscapes: Nach den Geschichten von Stephen King“ (2006) mit. Er spielte nicht nur in Filmen, sondern auch Serien mit – darunter „Without a Trace – Spurlos verschwunden“ (2007), „CSI: Den Tätern auf der Spur“ (2009) oder „The Mentalist“ (2011) mit. Zuletzt wirkte er in „Das Spiel“ (2017), „Spuk in Hill House“ (2018) und „Doctor Sleeps Erwachen“ (2019) mit.

Der Schauspieler hat drei Kinder

In den 2000er Jahren war er mit der Schauspielerin Marie Zielck zusammen, mit welcher er auch einen Sohn hat – seit 2007 ist das Paar geschieden. Mit seiner jetzigen Frau hat er eine Tochter und einen Sohn – dieser sieht „Elliott“ aus „E.T. – Der Außerirdische“ übrigens sehr ähnlich. Schon gelesen? American Pie: Das machen die Stars heute!