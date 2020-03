DSDS 2020: Mega-Zoff zwischen Katja Bibert und RTL!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ ist Kathrin „Katja“ Bibert rausgeflogen! Der Grund? Die Kandidatin hat gegen die Regeln verstoßen. Schon vor der Sendung habe die Nachwuchssängerin einen Künstlervertrag unterschrieben – das ist ein absolutes No-Go. Der Sender hat sich daraufhin von der Kandidatin getrennt.

Katja Bibert hat es bei DSDS richtig weit geschafft und gehörte zu den Top 12-Kandidaten. Doch während der Teilnahme an der Show dürfen die Kandidaten keinen anderen Künstlervertrag unterschrieben haben – gegen diese Regel hat sie jedoch verstoßen. Der Sender hat daraufhin Konsequenzen gezogen und die 20-Jährige aus der Show geschmissen.

Katja meldet sich bei Instagram zu Wort

Doch nun behauptete die Kandidatin, dass sie freiwillig gegangen ist. „Ich bin freiwillig ausgestiegen“, teilte Katja in einer Instagram-Story mit. „Ich finde es eine unverschämte Frechheit, dass die lügen“, sagt sie weiter. Und dann schießt die 20-Jährige noch gegen RTL: „DSDS ist für mich jetzt ein Fake.“

RTL schießt zurück

Doch das lässt sich der Sender nicht gefallen. RTL liegt offenbar der andere Künstlervertrag vor, welchen die Kandidatin unterschrieben hat. „Wir wundern uns sehr, dass Katja jetzt behauptet, nichts unterschrieben zu haben. […] Ebenso wie der unterschriebene DSDS-Vertrag, in dem sie als Teilnehmerin garantiert, keinen Management-, Merchandising- oder Künstlerexklusivvertrag oder einen anderen Vertrag über ihre musikalischen und /oder darstellerischen Leistungen abgeschlossen zu haben. Der parallel laufende Künstlervertrag von Katja machte ein Verbleiben im weiteren Wettbewerb leider nicht möglich“, heißt es weiter.

Nun will sie selber durchstarten und kündigt an: „Ich werde meine eigene Musik droppen.“ Immerhin: Seit den Schlagzeilen ist die Reichweite auf dem Instagram-Kanal von Katja deutlich angestiegen. Mittlerweile folgen ihr mehr als 15.000 Follower bei Instagram. Die anderen Kandidaten kämpfen weiterhin um den Einzug in die Live-Shows. RTL und TVNOW zeigen „Deutschland sucht den Superstar“ immer samstags um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.