DSDS 2020: Florian Silbereisen wird Juror!

Dieter Bohlen hat es bereits angedeutet: In der nächsten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ ist ein vierter Juror am Start. Nun wurde enthüllt, wer neben Dieter Bohlen, Oana Nechiti und Pietro Lombardi sitzen wird – und das ist eine echte Überraschung!

Nach einem Skandal-Clip flog Xavier Naidoo aus der Jury bei DSDS. Die erste Live-Show waren die Juroren also zu dritt – in der nächsten Sendung wird sich das ändern. Denn nun steht: Florian Silbereisen wird in der Jury sitzen!

Darum hat Florian Silbereisen zugesagt

„Dieter hat angefragt, ob ich kurzfristig einspringen könnte, und ich habe selbstverständlich zugesagt. In Zeiten wie diesen muss man einfach zusammenhalten und aushelfen, wo man gebraucht wird“, sagt Florian Silbereisen in der Bild-Zeitung. Und auch Dieter Bohlen freut sich: „Ich habe ja alles an den Wänden: Goldene Schallplatten, Platinschallplatten. Was habe ich nicht? Silbereisen!“, so der Chef-Juror bei Instagram.

Darauf freut sich der Schlager-Star besonders

Zunächst wurde auch darüber spekuliert, ob es in den drei Live-Shows möglicherweise Gast-Juroren geben soll. Florian Silbereisen wird jedoch bis zum Finale bei DSDS dabei sein. Der Schlager-Star freut sich auf die Herausforderung: „Ich war noch ein kleiner Junge, als Dieter mit Modern Talking internationale Erfolge gefeiert hat. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal mit ihm zusammenarbeiten darf. Das ist schon etwas ganz Besonderes für mich! Ich habe jetzt schon Lampenfieber.“

Drei Kandidaten performen Schlager-Songs

Chiara D’amico, Paulina Wagner und Ramon Kaselowsky werden Schlager-Songs in der zweiten Live-Show performen – das ist wahrscheinlich ein besonderer Anreiz für Flori. Und auch er darf eine „Goldene CD“ an seinen Favoriten übergeben, welche einen Stimmanteil von 5 Prozent ausmacht. Doch es wird neben der Jury-Besetzung eine weitere Neuerung geben: Wegen dem Coronavirus verzichtet RTL komplett auf Publikum – nicht mal die Angehörigen dürfen anwesend sein. RTL und TVNOW zeigen „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstag um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.