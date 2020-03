DSDS 2020: Das sind die Songs der zweiten Live-Show

Die besten sechs Kandidaten von „Deutschland sucht den Superstar“ treten am Samstag in der zweiten Live-Show an. Doch auch diesmal muss wieder eine Sängerin oder Sänger die Sendung verlassen. Wer kann die Zuschauer und Juroren überzeugen?

Die besondere Herausforderung für die Kandidaten in der zweiten Liveshow besteht darin, zusätzlich zu ihrem Song eine überzeugende Performance mit Hilfe der Choreografen einzustudieren. Allerdings wird auf die Tänzer in dieser Show aus gegebenem Anlass verzichtet. Auch werden keine Freunde oder Familienangehörigen im Studio sitzen. Das Studio wird daher etwas verändert.

Welcher Kandidat muss diesmal gehen?

Jeder Juror kann seinem Favoriten 5% Stimmanteil geben. Doch der mehrheitliche Stimmanteil liegt bei den Zuschauern, die mit ihren Telefonanrufen für ihren Favoriten abstimmen. Der Kandidat mit den wenigsten Zuschauerstimmen muss die Show verlassen. Die Kandidaten treten unter einer festen Startnummer an, die gleichzeitig die Endziffer der Telefonnummer sein wird, mit der die Zuschauer für die Kandidaten anrufen können.

Das sind die Songs in der zweiten Live-Show

Joshua Tappe (25) Kundenberater aus Holzminden: „Breaking Me“ (Topic feat. A7S)

(25) Kundenberater aus Holzminden: „Breaking Me“ (Topic feat. A7S) Chiara Damico (18) Schülerin aus Frankfurt: „Mein Herz“, (Beatrice Egli)

(18) Schülerin aus Frankfurt: „Mein Herz“, (Beatrice Egli) Ramon Kaselowsky (26) Gebäudereiniger aus Zschernitz: „Rote Lippen soll man küssen“, (Cliff Richard)

(26) Gebäudereiniger aus Zschernitz: „Rote Lippen soll man küssen“, (Cliff Richard) Paulina Wagner (22) Studentin aus Köln: „Ich liebe das Leben“, Andrea Berg

(22) Studentin aus Köln: „Ich liebe das Leben“, Andrea Berg Lydia Kelovitz (29) Versicherungskauffrau aus Neusiedl am Steinfeld in Österreich: „I Love Rock n Roll“ (Britney Spears)

(29) Versicherungskauffrau aus Neusiedl am Steinfeld in Österreich: „I Love Rock n Roll“ (Britney Spears) Marcio Pereira Conrado (25) Promoter aus Glarus, Schweiz: „Don’t Feel Like Dancin’ (Scissor Sisters)

Das sind die Gruppensongs

Zudem wird es noch zwei Gruppensongs geben: Joshua, Lydia und Paulina singen „Échame La Culpa“ von Luis Fonsi & Demi Lovato und Chiara, Ramon und Marcio singen „Señorita“ von Shawn Mendes & Camila Cabello. Die zweite Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.