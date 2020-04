Dieter Bohlen: DSDS-Juror gewährt private Einblicke!

Dieter Bohlen ist seit 2006 glücklich mit Carina Walz vergeben. Erst kürzlich fand das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ statt – doch nun befindet sich der Poptitan aufgrund der aktuellen Lage zu Hause. Nun hat der Musikproduzent verraten, wie er die Zeit verbringt.

Der Chef-Juror von DSDS gewährt nur selten private Einblicke in sein Leben. Nun hat er jedoch verraten, wie sein Tagesablauf aussieht. „Wir hocken 24 Stunden aufeinander. Wenn ich ehrlich bin, hat es Carina gerade am schlechtesten getroffen, sie muss ja das Haus sauber machen“, sagt der „Brother Louie“-Interpret in einem Interview mit RTL.

Dieter Bohlen schwingt den Kochlöffel

Doch nicht alles bleibt bei seiner Liebsten hängen – er und seine Kinder unterstützen Carina tatkräftig dabei. Kürzlich stand er sogar am Herd und schwang den Kochlöffel – zu Spaghetti macht er eine ganz besondere Zutat: „Ich gebe da ein bisschen Schlagsahne dazu und dafür dann weniger Butter.“

Das Paar gibt Unterricht für die Kinder

Derzeit findet keine Schule statt – deshalb üben Dieter Bohlen und Carina gemeinsam mit den Kids. Das ist zwischen den beiden aufgeteilt: „Ich mache Sport mit den Kindern und Carina kümmert sich um Mathe, Deutsch und Kunst. Ach, und Musik mache ich natürlich auch“, so der Poptitan. Für viele ist die derzeit Isolation aufgrund der Corona-Krise eine krasse Herausforderung – Dieter Bohlen, Carina und die Kids scheinen jedoch das Beste aus der Situation zu machen.

Seit 2006 sind Dieter Bohlen und Carina Walz ein Paar. Doch sie ist nicht nur seine Freundin, sondern organisiert auch seine Termine und trifft Abspachen mit Künstlern. Das Paar hat zwei Kinder: Amelie kam 2011 zur Welt, Maximilian wurde 2013 geboren.