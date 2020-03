Der Hobbit: Was wurde aus Martin Freeman aka Bilbo Beutlin?

2014 kam der letzte Teil der Fantasy-Reihe „Der Hobbit“. Die Saga war ein riesiger Kino-Erfolg. Martin Freeman war in der Rolle als Bilbo Beutlin zu sehen – aber was macht der Schauspieler eigentlich heute?

Martin Freeman war der Hauptdarsteller in der „Hobbit“-Trilogie. Der Film spielt 60 Jahre vor „Der Herr der Ringe“. Die Geschichte handelt von Bilbo Beutlin – dieser wird von Zauberer Gandalf gebeten, ihm und 13 Zwergen zu helfen, den eroberten Berg Erebor zurückzugewinnen.

Martin Freeman blickt auf eine lange Karriere zurück

Schon lange vor der „Hobbit“-Trilogie war Martin Freeman in zahlreichen Produktionen zu sehen. Zunächst spielte er in zahlreichen Fernsehserien mit – darunter „The Bill“ (1997), „Black Books“ (2000) oder „The Office“ (2001-2003). Danach folgten zahlreiche Filme wie „Ali G in da House“ (2002), „Tatsächlich… Liebe“ (2003) oder „Per Anhalter durch die Galaxis“ (2005).

So ging es nach „Der Hobbit“ weiter

Der erste „Hobbit“-Teil „Eine unerwartete Reise“ kam 2012 in die Kinos, danach folgten „Smaugs Einöde“ (2013) und „Die Schlacht der Fünf Heere“ (2014). Nach der Saga arbeitete Martin Freeman weiter als Schauspieler – er stand beispielsweise „The First Avenger: Civil War“ (2016), „Black Panther“ (2018) oder „Die Agentin“ (2019) vor der Kamera.

Er bekam zahlreiche Auszeichnungen

Im Laufe seiner Karriere hat er mehrere Auszeichnungen geholt. So wurde er für seine Rolle in „Sherlock: Sein letzter Schwur“ alks „Bester Nebendarsteller“ mit dem Emmy geehrt. Für „Der Hobbit: Eine unerwartete Reise“ bekam er bei den „MTV Movie Awards“ die Auszeichnung als „Bester Filmheld“. Für „Smaugs Einöde“ sowie „Die Schlacht der Fünf Heere“ wurde er in den Jahren darauf für den Preis nominiert. Der Schauspieler engagiert sich auch politisch – so unterstützte er die sozialdemokratische Labour Party bei der britischen Unterhauswahl im Jahr 2015. Mit seiner Schauspielerin Amanda Abbington stand er oft gemeinsam vor der Kamera. Die beiden haben einen Sohn und eine Tochter – später folgte jedoch das Liebes-Aus. Schon gelesen? Harry Potter: Das machen Harry, Hermine und Ron heute!