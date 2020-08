Penis riecht nach Fisch? Das kann die Ursache sein!

Gerade im Sommer kann es vorkommen, dass der Penis bei Jungs manchmal müffelt oder sogar fischig riecht. Doch was sind die Ursachen dafür? KUKKSI erklärt dir, was dahinterstecken könnte.

Wenn der Penis unangenehm riecht, kann einem der Spaß am Sex ziemlich schnell vergehen. Vor einem Date sollte man also gründlich auf die Intimpflege achten – das betrifft sowohl Jungs als auch Girls. Dennoch kann es vorkommen, dass der Penis manchmal müffelt. Das kann mehrere Ursachen haben – es gibt aber eine Sache, die sehr häufig für den üblen Geruch verantwortlich ist. Obwohl er morgens in der Dusche war, kann sein Glied manchmal wenige Stunden danach schon müffeln. Wenn Jungs ihre Hose öffnen, kommt ein fieser Geruch entgegen – aber was steckt wirklich dahinter?

Darum müffelt der Penis manchmal

Es gibt eine Ursache, die sehr häufig vorkommt – und zwar die falsche Unterwäsche! Ist die Boxershort sehr enganliegend und aus Synthetik, kann diese für den Geruch verantwortlich sein. Diese wird nämlich kaum durchlüftet – somit können sich Schweiß und Hautreste besser vermischen. Dadurch entstehen unangenehme Gerüche – vor allem im Sommer kommt das vor. Bei Unterhosen aus Baumwolle kommt das eher weniger vor. Wenn Jungs also ein Date haben, sollten sie lieber auf Unterhosen aus Baumwolle zurückgreifen. Der Grund kann zum einen eine Krankheit sein. Sollte das trotz häufigem Duschen also sehr oft auftreten, müsste das ein Arzt mal checken. Denn in sehr seltenen Fällen kann eine Pilz- oder Harnwegsinfektion dahinterstecken.

So wäschst du deinen Penis richtig

Dein Penis solltest du natürlich täglich mit warmen Wasser waschen – nach dem Sport oder vor dem Sex kann er eine Extra-Dusche vertragen. Besonders wichtig: Schiebe die Vorhaut zurück und wasche den Bereich dort. Da die Haut aber rund um dein Glied sehr empfindlich ist, solltest du ein mildes Waschgel verwenden. Bei einer intensiven Intimpflege verhinderst du, dass dein bestes Stück überhaupt müffelt.