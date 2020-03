Coronavirus: Das solltest du beim Sex beachten!

Im Kampf gegen das Coronavirus ist „Social Distancing“ einer der wichtigsten Maßnahmen. Derzeit sollte man so wenig Kontakt zu anderen Menschen wie möglich haben, um sich nicht zu infizieren. Doch wie sieht das eigentlich beim Sex aus?

Derzeit gilt ein Kontaktverbot und man sollte Abstand zu anderen Menschen halten. „Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge“, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer TV-Ansprache. In ganz Deutschland gilt derzeit ein Kontaktverbot – im besten Fall sollte man zu Hause bleiben und sich in den eigenen vier Wänden beschäftigen. Eine Frage beschäftigt vor allem die Singles: Darf man derzeit überhaupt noch Sex haben?

Das solltest du beim Sex beachten

Kein Barbesuch, keine Shoppingtouren und auch das Tinder-Date könnte sich für Singles in Corona-Zeiten ziemlich schwer gestalten. Doch darf man es derzeit im Bett überhaupt krachen lassen? Oder ist das derzeit zu riskant? Das „New York City Department of Health“ hat dazu die wichtigsten Fragen beantwortet, die auch für uns gelten.

Hände und Sexlspielzeug vorm Masturbieren waschen

Sex mit Leuten, die nicht im eigenen Haushalt wohnen, meiden.

Singles sollten lieber auf Online-Dates verzichten.

Kein Geschlechtsverkehr mit Leuten haben, welche Corona-Symptome haben.

Beim Küssen kann man sich auch mit der Krankheit anstecken.

Mach es dir öfter mal selbst

Klar: Sex zählt für die meisten zum Grundbedürfnis wie Essen, Trinken oder Schlafen. Lebst du mit deinem Partner in einem Haushalt zusammen, kannst du mit ihm Sex haben. Problematisch ist es aber für Singles, welche ihre Dates in Apps wie Tinder & Co. suchen. Geschlechtsverkehr mit fremden Personen solltest du lieber vermeiden. Die sicherste Variante ist in der Zeit: Mach es dir selbst und leg mal wieder Hand an! Sexting ist derzeit auch total angesagt oder zieh dir einen Porno – zwar könnten sich dort auch einige Viren tummeln, aber diese bekommt nur dein PC ab. Schon gelesen? Coronavirus: Kann ich meinen Freund noch treffen?