Coronavirus: Das passiert in deinem Körper!

Der Coronavirus versetzt die Menschen in Angst und Schrecken! Immer wieder gibt es neue Infektionen mit dem Erreger. Die Erkrankung kann im menschlichen Körper eine krasse Kettenreaktion auslösen.

Das Coronavirus kommt aus China – dort sind tausende Menschen an der Infektion erkrankt, zahlreiche sind daran sogar gestorben. Das Gefährliche: Der Virus kann von Mensch zu Mensch übertragen werden. Die Viren gelangen vor allem über Tröpfchen beim Husten oder Niesen von einer Person zur nächsten.

Hände waschen ist enorm wichtig

Die WHO empfiehlt, sich regelmäßig die Hände zu waschen und Abstand von kranken Menschen halten. Es sei auch wichtig, regelmäßig Räume zu lüften und Atemschutzmasken zu tragen, wenn man selbst an Symptomen leidet.

Coronavirus greift die Lunge an

Bei dem Coronavirus kann im Gegensatz zur Grippe oder Ekältungen das Immunsystem ziemlich verrückt spielen. Die krasse Folge: Es können gleich mehrere Organe geschädigt werden. Beim COVID-19 wird vor allem die Lunge angegriffen. Der Virus macht sich zunächst über Fieber und Husten bemerkbar, in schlimmeren Verläufen ist auch eine Lungenentzündung nicht ausgeschlossen – weitere Symptome sind Halskratzen oder manchmal auch Schnupfen. Damals berichtete die WHO beim SARS-Ausbruch, dass sich das Virus verbreitet, dann eine Immunreaktion hervorrufen kann und das Lungengewebe zerstört. Nicht alle Patienten durchleben die drei Phasen.

Meist verläuft die Krankheit harmlos

Bei über 80 Prozent der Coronavirus-Erkrankten verläuft die Krankheit meist harmlos. Bei immunschwachen Menschen kann das Virus jedoch schwer verlaufen. Bei den SARS- und MERS-Epidemien litten viele Patienten auch an Durchfall – beim aktuellen Coronavirus ist bisher kaum etwas über Darmbeschwerden bekannt. Das Problem ist, dass die Beschwerden stark einer Grippe oder Erkältung ähneln.

Virus breitet sich rasant in Europa aus

Der Erreger kommt von China – doch auch in Europa breitet sich die Infektion immer weiter aus. Besonders betroffen ist Italien, aber auch in Deutschland gab es bisher schon Corona-Fälle – vor allem in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hamburg. Schon gelesen? Coronavirus: Das sind die Symptome!