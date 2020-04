Chynna Rogers: US-Rapperin stirbt mit nur 25 Jahren!

Riese Trauer um Chynna Rogers! Die Rapperin und das Model ist im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Die traurige Todesnachricht bestätigte jetzt auch ihre Familie in einer Mitteilung.

Ihre Karriere hat sie bereits früh begonnen: Chynna Rogers hat mit 14 Jahren angefangen zu modeln – sogar auf der Fashion Week ist sie schon gelaufen. Kurze Zeit später brachte sie einige Singles heraus und startete als Rapperin durch. Die Musikerin wurde dann auch in das Kolektiv von A$AP Rocky aufgenommen.

Was ist die Todesursache?

„Ich kann leider bestätigen, dass Chynna verstorben ist“, teilte ihr Manager John Miller gegenüber The Wrap mit. „Chynna wurde sehr geliebt und wird schmerzlich vermisst“, so ihr Agent weiter. Die Todesursache ist bisher noch völlig unklar – in der Vergangenheit hatte sie jedoch immer mal wieder mit Drogenproblemen zu kämpfen. Zuletzt soll sie sich im New Yorker Bezirk Brooklyn aufgehalten haben.

User reagieren fassungslos

Chynna Rogers hatte bei Instagram mehr als 60.000 Fans. Die User reagierten fassungslos aif die Todesnachricht. „Das kann nicht wahr sein“ oder „Ruhe in Frieden. Ich werde dich auf jeden Fall an deinem Geburtstag feiern. Ich liebe dich für immer“, schreiben ihre Follower in den Kommentaren. Erst im Januar hatte die Musikerin ihr Album „In case I die first“ veröffentlicht.