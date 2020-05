Carina Spack dementiert Sommerhaus der Stars-Teilnahme

Welche Promis sind im „Sommerhaus der Stars“ dabei? Darüber wurde in den vergangenen Tagen oft spekuliert. Carina Spack und ihr Boyfriend Serkan Yavuz sollen angeblich an der RTL-Show teilnehmen. Doch so sicher scheint die Besetzung nicht zu sein.

Carina Spack hat sich nun zu den Gerüchten geäußert. „Es wird immer noch spekuliert, dass wir ins ‚Das Sommerhaus der Stars‘ gehen. Wir gehen dieses Jahr nicht ins Sommerhaus, egal, von wem ihr das hört. Wir sind safe nicht dabei“, schrieb die Blondine in einer Instagram-Story. Erst kürzlich wirkte der TV-Star in der SAT.1-Show „Promis unter Palmen“ mit. Bei „Das Sommerhaus der Stars“ sind Carina Spack und Serkan Yavuz definitiv nicht dabei.

Marc Terenzi dementiert Teilnahme ebenfalls

Und auch Marc Terenzi hat die Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ dementiert. „Wir haben es oft in der Presse gesehen und Fans fragen danach. Wir haben es oft gehört. Ziemlich oft“, teilt er bei Instagram mit. „Wir gehen nicht rein“, stellt Marc Terenzi klar. „Aber wir sind nicht im ‚Sommerhaus der Stars‘. Ich weiß nicht, warum alle darüber schreiben. Aber das ist die Wahrheit“, so der 41-Jährige weiter. Er und seine Freundin sehen wir also ebenfalls definitiv nicht in der Show.

Die Gerüchteküche brodelt aber weiter: Demnach sollen angeblich Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim Sandt ins „Sommerhaus der Stars“ ziehen, auch Denise Kappès und Henning Merten, Iris und Peter Klein, Caro und Andreas Robens sowie Rafi Rachek und Sam Dylan sollen dabei sein. RTL hat die Namen bisher noch nicht offiziell bestätigt – es ist also gut möglich, dass sich an der Besetzung noch was ändern könnte. Einen Sendetermin hat RTL bisher noch nicht bekanntgegeben – wahrscheinlich wird die neue Staffel wieder im Spätsommer ausgestrahlt. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Folgen diesmal nicht in Portugal, sondern in Deutschland produziert. Schon gelesen? Carina Spack: Sind ihre Brüste echt?