Bundesliga: Diese Spiele laufen ab 2021 im Free-TV!

Fußball-Fans blickten diesem Tag lange entgegen. Die DFL hat nämlich bekanntgegeben, auf welchen Sendern von 2021 bis 2025 die Spiele des Bundesliga übertragen werden. KUKKSI gibt einen Überblick, wo die Partien künftig laufen.

Sky bleibt weiter am Ball: Der Pay-TV-Sender zeigt die Sender weiterhin künftig am Samstag – das beinhaltet die Konferenz und die Einzelspiele um 15:30 Uhr sowie das Topspiel um 18:30 Uhr. DAZN hat sich Paket D gesichert und zeigt somit die Spiele am Freitag sowie Sonntag. Wer also alle Spiele der Bundesliga sehen möchte, benötigt zwei Abos.

SAT.1 kehrt auf die Fußball-Bühne zurück

Die Dosis wird aber auch im Free-TV erhöht. Das ist eine echte Überraschung: SAT.1 steigt wieder in die Bundesliga ein! Der Sender wird pro Saison insgesamt neun Spiele live zeigen – dazu gehört je ein Bundesliga-Spiel am 1., 17. und 18. Spieltag, der Saison-Auftaktspiel der 2. Bundesliga auch die vier Relegationsspiele zwischen allen drei Ligen. Bisher hatte das ZDF einige Live-Spiele gezeigt. SAT.1 wird außerdem die Spiele des Supercup zeigen.

ARD und ZDF bleiben aber dennoch weiterhin am Ball. Auch ab 2021 werden am Samstag in der „Sportschau“ zahlreiche Highlights gezeigt und auch das ZDF-„Sportstudio“ bleibt erhalten. Und auch die 2. Bundesliga ist im Free-TV wieder am Ball. Die Spiele wird Sport1 nämlich am Samstag live zeigen – die Partien am Freitag und Sonntag laufen auch weiterhin bei Sky. Der große Verlierer ist vor allem Amazon, welcher bei den Rechten komplett leer ausging. Schon gelesen? Nach 30 Jahren: RTL steigt aus der Formel 1 aus!