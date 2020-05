Bis 30 Grad: Endlich kommt der Sommer!

Brrr… das war ganz schön kalt in den vergangenen Tagen! Das wird sich aber nun ändern: Schon bald kommt endlich der Sommer! Dann sollen sogar 30 Grad erreicht werden – damit stehen uns wohl dann einige Hitzetage bevor.

Nachdem es zuletzt ziemlich nass war, scheint in den kommenden Tagen beinahe nur die Sonne. Und dazu wird es sogar noch immer wärmer! Schon am Wochenende steigen die Temperaturen auf mehr als 20 Grad. In der nächsten Woche wird es dann noch wärmer – dann sind nämlich 25 Grad drin. In einigen Regionen kann das Thermometer sogar auf bis zu 30 Grad steigen.

Der erste Hitzetag des Jahres kommt

„Der Sommer nimmt Anlauf und startet in den kommenden Tagen durch. Erst gibt es viel Sonnenschein, aber noch etwas gedämpfte Temperaturen, doch dann wird es nächste Woche immer wärmer. Es werden bis zu 25 Grad erreicht, lokal sind am Freitag nach Vatertag bzw. Christi Himmelfahrt sogar Topwerte bis zu 30 Grad möglich. Das wäre somit der erste Hitzetag des Jahres 2020“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

„Das gesamte lange Himmelfahrtswochenende könnte sehr sonnig und sehr warm ausfallen. Gruppenausflüge sind ja leider weitgehend nicht drin, aber trotzdem kann man das schöne Wetter oftmals im Freien genießen. Die große Trockenheit kehrt damit in viele Landstriche zurück und in einigen Landesteilen geht sie direkt weiter und verschlimmert sich, denn es gab in den vergangenen 7 Tagen nicht überall Regen. Viele Regionen sind weiter sehr trocken“, so der Wewtter-Experte weiter. Ab dem Wochenende kommt also der Frühsommer zu uns.

So geht es in den nächsten Tagen weiter

Freitag: 10 bis 19 Grad, sonnig und trocken

Samstag: 12 bis 22 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, meist trocken

Sonntag: 16 bis 24 Grad, frühsommerlich, Sonne und meist trocken

Montag: 18 bis 26 Grad, sommerlich mit Sonnenschein

Dienstag: 16 bis 23 Grad, freundlich

Mittwoch: 16 bis 25 Grad, oft Sonnenschein und trocken

Christi Himmelfahrt: 19 bis 28 Grad, mal Sonne, mal Wolken, zum Nachmittag kurze Gewitter möglich

Freitag: 19 bis 31 Grad, am Rhein hochsommerlich heiß, viel Sonne, später Gewitter möglich

Samstag: 17 bis 30 Grad, im Südwesten am wärmsten, im Norden an der See am kühlsten, Sonne-Wolken-Mix, kurze Gewitter

Sonntag: 18 bis 25 Grad, freundlich und trocken