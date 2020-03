Big Brother 2020: Bewohner werden über Coronavirus informiert!

Deutschland ist wegen dem Coronavirus im Ausnahmezustand. Das öffentliche Leben ist in vielen Bundesländern weitgehend lahmgelegt. Bei den Kandidaten von „Big Brother“ ist die Welt derzeit in Ordnung, denn dort wissen die Teilnehmer noch nichts zu den Entwicklungen. Das wird sich nun ändern: SAT.1 will die Bewohner nun darüber informieren.

Bisher war nicht vorgesehen, die Bewohner bei „Big Brother“ über den Coronavirus zu informieren – doch nun hat der Sender seine Meinung überraschend geändert. „Dieser Entschluss fiel in Absprache mit den Angehörigen“, sagt eine Produktionssprecherin in der Bild-Zeitung.

Bewohner sollen über Coronavirus informiert werden

Seit dem 6. Februar sind die Bewohner im TV-Knast isoliert – zwar war das Coronavirus auch zu dem Zeitpunkt bereits im Gespräch, aber das hat sich vorwiegend auf China bezogen. Seit dem Datum sind die Teilnehmer von der Öffentlichkeit abgeschottet und wissen daher nichts über die dramatischen Entwicklungen in Deutschland.

SAT.1 plant zusätzliche Live-Show

SAT.1 plant demnach eine zusätzliche Live-Sendung von „Big Brother“. Moderator Jochen Schropp und Arzt Dr. Andreas Kaniewski werden die Bewohner in der Sendung am Dienstag um 19 Uhr aufklären. „Sie können anschließend Fragen dazu stellen und bekommen aktuelle Video-Botschaften von ihren Angehörigen auf den Bildschirm gespielt“, so die Sprecherin.

Die vier neuen Bewohner, welche am vergangenen Montag ins Haus eingezogen sind, durften absolut nichts über den Coronavirus sagen – die Regel bleibt auch weiterhin bestehen. Die Bewohner können nach dem neuen Kenntnisstand entscheiden, ob sie das Haus verlassen oder weiter bleiben wollen. SAT.1 zeigt auch am Montag eine neue Live-Shows – diese ist ohne Zuschauer. Die regulären Folgen zeigt der Sender immer täglich um 19 Uhr. Schon gelesen? John Milz: Was macht der Big Brother-Gewinner heute?