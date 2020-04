Big Brother 2020: Michelle will den TV-Container verlassen!

Ist Michelle am Ende ihrer Kräfte? Die Kandidatin erlitt bei „Big Brother“ einen Tränenzusammenbruch im Sprechzimmer und hat angekündigt, den Container verlassen zu wollen. Zieht sie das tatsächlich durch?

Mit ihrem Mitstreiter Cedric kam es zum Zoff und auch das Verhältnis zu Philipp bekam Risse – Sie warf ihm vor, verantwortungslos gehandelt zu haben, als er mit Rebecca kuschelte. Michelle hat es bei „Big Brother“ zuletzt nicht ganz einfach gehabt. Schon vor einigen Wochen drohte sie mit dem Auszug – macht sie aber nun wirklich ernst?

Michelle droht wieder mit Ausstieg

„Ich würde ‚Big Brother‘ gerne verlassen! Ich kann nicht noch eine schwere Phase hier überstehen, ohne mich selbst irgendwie zu gefährden. Ich habe das Gefühl, dass ich der Stimmungsmacher hier bin. Und das meine ich nicht im positiven Sinne. Ich bin ein extremer Störfaktor hier drin“, verkündete Michelle im Sprechzimmer.

Cedric und Denny sind nominiert

Sollte Michelle tatsächlich freiwillig aussteigen, würde sie die Chance auf das Preisgeld von 100.000 Euro defintiv nicht mehr haben. Noch scheint sie nicht ihre Koffer gepackt haben. Einer muss aber in jedem Fall gehen: Cedric und Denny sind nominiert und können nur auf die Zuschauer hoffen.

Tim geht bei Rebecca aufs Ganze

In Sachen Kuscheln gehen Rebecca und Tim immer weiter: Immer heftiger Streicheln und Liebkosen sich die beiden Blockhaus-Bewohner. Nicht nur die Mitbewohner spekulieren was denn da genau läuft. Auch Rebecca macht sich Sorgen, was wohl ihre Familie denkt, wenn sie das Treiben im Bett sehen: „Ich habe schon ein bisschen die Sorge, dass meine Großeltern oder mein Vater denken: ‚Oh Gott, hätte das sein müssen, Rebecca?` Die kennen mich ja überhaupt nicht mit irgendeinem Typen. Keiner!“. Tim versucht zu beruhigen, kann es dann aber doch nicht lassen und fragt schmunzelnd: „Bock auf Sex?“ Ob Michelle tatsächlich auszieht und was sonst noch im Haus passiert zeigt SAT.1 am Montag in der neuen Folge von „Big Brother“ um 19 Uhr.