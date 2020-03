Big Brother 2020: Menowin Fröhlich verlässt den TV-Knast!

Die Corona-Krise spitzt sich immer weiter zu. Menowin Fröhlich macht sich deshalb riesige Sorgen um seine Familie. Deshalb hat er einen Entschluss gefasst: Er verlässt überraschend das „§Big Brother„-Haus!

Der 32-Jährige ist aus dem Haus bei „Big Brother“ ausgezogen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Nach der Live-Show soll Menowin Fröhlich erklärt haben, dass er ausziehen will. Denn aufgrund der Corona-Situation will er lieber bei seiner Familie sein. „Ich finde das einfach übertrieben krass. Ich weiß, dass meine Frau will, dass ich hier drinnen weitermache“; meint der 32-Jährige.

Menowin Fröhlich verlässt das Haus

„Ich bin ein erfahrener, erwachsener Mann. Ich habe da draußen fünf Kinder und ich möchte einfach bei meiner Familie sein!“, stellt er weiter klar. Erst vor zwei Wochen ist Menowin Fröhlich insd Haus eingezogen – nun ist er schon wieder raus. Bisher wurde sein Auszug noch nicht ausgestrahlt – möglicherweise ist dieser am Dienstagabend in SAT.1 zu sehen.

Er will bei seiner Familie sein

Die Kandidaten bei „Big Brother" wissen erst seit einer Woche von der Ausnahmesituation in Deutschland und reagierten darauf geschockt. Da Menowin Fröhlich erst vor zwei Wochen ins Haus gezogen ist, wusste er von der Corona-Pandemie in Deutschland – im Haus durfte er mit den anderen Kandidaten davor jedoch nicht reden. Doch in den vergangenen Tagen hat sich die Situation dramatisch zugespitzt – deshalb verzichtet der ehemalige „Sommerhaus der Stars„-Teilnahme auf einen möglichen Gewinn von 100.000 Euro und kehrt lieber nach Hause zurück, um bei seiner Familie zu sein. Das Geld spielt für ihn wohl weniger eine Rolle: „Und das Geld ist mir so sch***egal", soll er zu Denny gesagt haben. SAT.1 zeigt „Big Brother" täglich um 19 Uhr.