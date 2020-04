Big Brother 2020: Fliegt Gina aus der Show?

Droht bei „Big Brother“ nun der nächste Auszug? Gerade erst musste Jade Übach das Haus verlassen. Doch nun muss möglicherweise schon die nächste Kandidatin gehen – und zwar wegen einem krassen Regelverstoß: Gina Beckmann muss offenbar schon heute das Haus verlassen!

Gina Beckmann wird ins Sprechzimmer gerufen, wie SAT.1 verkündet. Dort wartet auf die Beauty eine böse Überraschung. Denn die Blondine habe einen Regelverstoß vergangen – das könnte möglicherweise nun krasse Konsequenzen nach sich ziehen. Wird die Kandidatin nun aus dem Haus geworfen?

Gina soll einen Regelverstoß begangen haben

„Ich habe gestern einen krassen Regelverstoß begangen. Ich soll jetzt meine Sachen packen und gehen. Ich weiß auch, was für ein Regelverstoß das war. Ich dachte halt, das wäre nicht so schlimm. Aber ich soll jetzt gehen!“, sagt Gina den anderen Bewohnern. Die anderen Bewohner reagieren darauf total geschockt. Bisher ist nicht bekannt, um welchen Regelverstoß es sich handeln soll.

Handelt es sich um einen Aprilscherz?

Nun kommt aber die Aufklärung: SAT.1 teilte mit, dass es sich dabei tatsächlich um einen Gag handelt – die Ereignisse fanden schließlich auch am 1. April statt. Doch zunächst nahmen ihr viele ab, dass Gina tatsächlich gehen muss. Die Blondine darf also im Haus bleiben. Zittern müssen tatsächlich aber Cedric und Romana am Montag. SAT.1 zeigt „Big Brother“ täglich um 19 Uhr.