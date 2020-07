BibisBeautyPalace: Sohn Lio wurde von einer Wespe gestochen!

Bianca und Julian Claßen teilen zahlreiche Schnappschüsse bei Instagram und lassen die Fans an ihrem Alltag teilhaben. Dazu gehören nicht nur positive Momente. Denn nun macht sich das Paar große Sorgen um Sohn Lio.

Bibi und Julian sind schon zweimal Eltern geworden. Erst später entschied sich das Paar, auch das zweite Kind in dem sozialen Netzwerk zu zeigen. Doch nun der Schock: Lio wurde beim Spielen gleich von zwei Wespen gestochen – und das ausgerechnet auch noch ins Gesicht.

Lio wurde von einer Wespe gestochen

„Oh Mann, eben ist was richtig Schlimmes passiert“, sagt Bibi Claßen in einer Instagram-Story. Zwar seien ihre Kids beim Spielen vorsichtig gewesen und sind der Wespe ausgewichen – dann hat das Insekt aber gleich zweimal zugestochen. „Plötzlich sehe ich nur, wie sie sich in sein Gesicht setzt und ich wollte ihn gerade nehmen und weglaufen und dann hat er sich die Wespe selbst aus dem Gesicht wischen wollen und hat sie dann gegen sein Gesicht gedrückt“, so Bibi.

Ein Wespenstich kann sehr schmerzhaft sein – kurz brach Lio in Tränen aus. Bianca Heinicke machte sich daraufhin riesige Sorgen. Sie habe vor allem die Befürchtung gehabt, dass ihr Sohn auf den Stich allergisch reagieren könnte. „Ich hatte richtig Panik, dass er vielleicht allergisch reagiert", so Bibi. Doch kurze Zeit später gab es Entwarnung: Lio geht es wieder gut.