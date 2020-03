Bibi Claßen: So lief die Geburt von Emily ab!

Die Nerven kurz vor der Geburt lagen bei Bibi Claßen blank. Die YouTuberin wusste zuvor nicht, ob auch Julian mit in den Kreißsaal durfte. Die kleine Emily hat mittlerweile das Licht der Welt erblickt – nun hat die Influencerin verraten, wie die Geburt ablief.

Bekannt war davor bereits, dass das Baby per Kaiserschnitt auf die Welt geholt wurde. „Also, wir sind da angekommen und dann haben wir natürlich sofort nachgefragt. Und Julian durfte dann erstmal mit hoch in den Kreißsaal. Was schonmal eine große Beruhigung für uns war“, sagt Bibi Claßen in einem Video auf YouTube.

Durfte Julian mit in den Kreißsaal?

Für Bibi war das eine Beruhigung, dass Julian mit in den Kreißsaal durfte – ihm wurde aber auch klar gemacht, dass sich die Situation jederzeit ändern könnte. „Es hat sich zum Glück nicht mehr geändert, der Julian war dann bei der Geburt dabei und musste dann ungefähr eine Stunde, nachdem die Emmi auf der Welt war, gehen“, so der Web-Star.

So war für Julian die Geburt

Und wie war das für Julian? „Ihr bekommt euer Kind in den Arm gelegt, und ihr haltet das, und dann kommt die Hebamme rein und meinte: Ich muss Sie leider bitten, zu gehen. Das war wirklich…“, so der 26-Jährige. Und weiter: „Ich habe einfach nur den Raum verlassen, hab gesehen, dass Bibi sehr nah den Tränen war, haben uns einfach nur einen Abschiedskuss gegeben… Es war, auch wenn es sich jetzt dramatisch anhört, wirklich sehr hart in dem Moment.“

Die beiden sind mittlerweile wieder zu Hause. „Das war mit das Erste, was die Hebamme gesagt hat: Gucken Sie, dass Sie so schnell wie Sie können wieder entlassen werden, das hier ist gerade wie eine Weltwirtschaftskrise und ein dritter Weltkrieg“, so Bibi Claßen. Nun kann die Familie die Zeit erstmal zu viert genießen… Schon gelesen? Bibi Claßen: Das erste Baby-Foto!