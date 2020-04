Berlin – Tag & Nacht: Feuer-Drama in der Schnitte!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ weiß Paula nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Sie steht hinter Mike und glaubt nicht, dass er Kim vergewaltigt hat. Doch schon bald muss sie den nächsten Schicksalsschlag verkraften!

Paula kann nicht ertragen, dass Mike so sehr leidet. Denn schließlich sitzt der unschuldig in Haft, da Kim an der vermeinlichten Vergewaltigung noch immer festhält. Doch als wäre das nicht schon genug, will sich Kim auch noch das Leben nehmen und springt von einer Brücke – danach wird sie leblos aufgefunden. Basti und Paula müssen den Sprung in die Tiefe mit ansehen – ob Kim gerettet werden kann, ist derzet noch ungewiss.

Heilerin will Paula reinigen

Doch bei Paula geht es turbulent weiter. Ihr wird klar, dass Peggy ihr als Freundin extrem wichtig ist. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander – schließlich sind sie nicht nur eng befreundet, sondern auch arbeiten auch gemeinsam in der Schnitte. Dann betritt eine Kundin den Salon, welche sich als Heilerin später zu erkennen gibt. Sie will mit ihr eine reinigende Sitzung machen – Paula ist zunächst skeptisch, aber Peggy zuliebe lässt sie sich auf das Experiment ein.

Plötzlich brennt es in der Schnitte

Doch dann gesteht die Heilerin, dass Paula ihre erste Kundin ist und ihr Wissen aus dem Internet hat. Es kommt aber alles noch viel schlimmer: Plötzlich steht die Schnitte fast lichterloh in Flammen! Kann das Feuer gelöscht werden? Oder muss sie etwa ihren Friseursalon aufgeben und verliert ihre Existenz? Das zeigt RTLZWEI bald bei „Berlin – Tag & Nacht“ im Mai täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.

Du bist selber depressiv oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte sofort die Telefonseelsorge! Die Hotline ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 oder besuche im Internet die Seite www.telefonseelsorge.de.