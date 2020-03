Berlin – Tag & Nacht: Nina Menke kehrt als Sabrina zurück!

Bis zum vergangenen Jahr war Sabrina bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen – dann kam das überraschende Serien-Aus. Doch nun können sich die Fans freuen: Die beliebte Darstellerin kehrt in die Soap zurück.

Die ehemalige „BerlBerlin – Tag & Nachtstellerin verbindet das Single-Release mit einem Comeback in der beliebten Hauptstadt-Soap und wird musikalisch von Rapper Abbude supported. „Nein Nein Nein“ von Mrs. Nina Chartier – welche mit richtigem Namen Nina Menke heißt – und Abbude ist ab dem 27. März 2020 digital auf allen Kanälen erhältlich.

Mrs. Nina Chartier bringt neuen Song raus

Doch, doch doch: Sie ist zurück – und wie! Mrs. Nina Chartier ist schlagkräftig, in Bestform und verteilt mit „Nein Nein Nein“ gleich die dreifache Anzahl an Abfuhren an alle, die je an ihr gezweifelt haben. Auffallend starken Support bekommt sie dabei vom Underground-Rapper und Kollegen Abbude.

Darstellerin feiert ihr BTN-Comeback

Der Song, der als Trailer in den folgenden Wochen bei RTLZWEI die Programmhighlights von „Berlin – Tag & Nacht“ bewirbt, wird auch Teil der beliebten Hauptstadt-Soap sein. Die gebürtige Duisburgerin Mrs. Nina Chartier, die bis vergangenes Jahr als in ihrer Rolle als Sabrina zu sehen war, feiert ab dem 15. April 2020 ihr Comeback als Darstellerin in der Vorabend-Soap. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.