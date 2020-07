Anne Wünsche: Die Kilos purzeln! So viel wiegt der Ex-BTN-Star

Anne Wünsche will abnehmen! Die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ sagte den Pfunden den Kampf an und kommt ihrem Ziel immer näher.

Zuletzt verzichtete Anne Wünsche komplett auf Kohlenhydrate und auch das Frühstück blieb aus – stattdessen nahm sie ein Glas mit verdünntem Apfelessig zu sich, damit die Pfunde purzeln. Doch erfolgreich war das nicht, denn Anne Wünsche hat kaum abgenommen.

Anne Wünsche kommt ihren Wunschgewicht näher

Das hat sich mittlerweile geändert, denn das Ziel ist zum greifen nahe. „Ich komme der 55 immer näher“, freut sich die Influencerin in einer Instagram-Story. Sie habe dann herausgefunden, dass das gar nicht an den Kohlenhydrate liegt, sondern die Fette. Denn diese scheint ihr Körper absolut nicht zu vertragen – deshalb habe sie auch nicht abgenommen. Bis zu ihrem Wunschgewicht dauert es gar nicht mehr so lange, denn nur noch vier Kilos müssen runter – Anne Wünsche wiegt also nur noch um die 59 Kilogramm.

Sie gönnt sich auch mal einen Burger

Dennoch braucht Anne Wünsche mal was herzhaftes – insbesondere am Wochenende gönnt sich der Ex-Serien-Star mal einen Burger. „Ich muss sagen, gestern nach dem Essen war ich so müde, ich habe nichts mehr machen können und an den restlichen Tagen, an denen ich nicht so viel Fett gegessen und darauf geachtet habe, war ich nach dem Essen nicht so kaputt“, erzählt sie weiter. Schon gelesen? Berlin – Tag & Nacht: Anne Wünsche spricht über Comeback!