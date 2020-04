Anne Wünsche: So schlecht geht es ihr derzeit!

Anne Wünsche ist eine erfolgreiche Influencerin und berichtet regelmäßig über ihren Alltag. Doch muss man sich nun Sorgen um die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ machen? Der Web-Star berichtet nun, dass es ihr derzeit absolut nicht gut geht.

Mehr als 800.000 Follower bei Instagram und rund 500.000 Fans bei YouTube – im Netz ist Anne Wünsche extrem erfolgreich. Doch das Leben als Influencerin hat auch seine Schattenseiten, wie Anne Wünsche nun berichtet: Der Web-Star ist nämlich total verzweifelt!

Anne Wünsche ist verzweifelt

„Mir geht’s momentan echt nicht gut. Ich will aber auch nicht so richtig darüber berichten, weil ich irgendwie Angst habe, dass es nicht besser wird, sondern dadurch nur noch schlimmer“, berichtet Anne Wünsche in einem Clip bei YouTube.

Immer wieder ein Shitstorm

Immer wieder hat Anne Wünsche mit Shitstorms zu kämpfen – einige User scheinen ihr das Leben schwer zu machen. „Also ich nehm‘ euch mit in meine Welt und versuche, mich nicht zu verstellen – sondern zeig‘ halt auch einfach, wie ich bin. Klar, sind manche Dinge nicht richtig, die ich mache, […] aber das ist halt alles kein Grund, mich schlecht dastehen zu lassen, mich zu beleidigen!“, so die 28-Jährige.

Einige Kommentare haben nichts mehr mit Kritik zu tun, sondern gehen in eine beleidigende Richtung – das kann Anne Wünsche nicht nachvollziehen. „Das ist ja aktuell keine Kritik, die ich bekomme, es geht teilweise so krass unter die Gürtellinie. Ich werde ja auch aktuell für Dinge verurteilt, die ich nie gemacht habe“, erzählt sie weiter. „Es ist grad wirklich nicht einfach für mich. Aber ich weiß, dass es nach diesem Tief auch wieder bergauf gehen wird“, schildert die Influencerin weiter.