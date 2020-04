30 Grad! Kommt jetzt die erste Hitzewelle?

Kommt nun die erste Hitzewelle? Zuletzt war es mit 25 Grad sehr warm – damit hatten wir schon zwei Sommertage. Doch bald könnte es richtig heiß werden, denn möglicherweise wird noch in diesem Monat die 30 Grad-Marke geknackt.

Erst vor wenigen Tagen war es mit bis zu 25 Grad sehr warm. „Die Wärme ist noch nicht vorbei. Sie geht bis Ostersonntag weiter, bis auf den Norden, der hat es in diesen Tagen schon wieder etwas kühler. Die kalte Luft kommt am Ostermontag auch mal kurz etwas weiter nach Süden voran, doch schon am Dienstag steigen die Werte wieder an und erreichen in der zweiten Wochenhälfte die 25-Grad-Marke. Der Aprilsommer 2020 geht weiter“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Bald 30 Grad in Deutschland?

Nun könnten wir sogar bald 30 Grad haben – besonders im Osten soll es nach ersten Berechnungen sehr heiß werden. Damit hätten wir den ersten Hitzetag des Jahres – und das mitten im April! Der Sommer legt also einen echt frühen Start hin. Die Hochdruckphase könnte übrigens bis zum Ende des Monats dauern – das bedeutet also: Es bleibt sehr sommerlich bei uns. Nur am Ostermontag überquert uns ein kleines Tiefdruckgebiet – doch das ist am Dienstag schon wieder Geschichte.

So soll der Sommer werden

Der Sommerurlaub könnte in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise wohl ausfallen – aber wie wird der Sommer eigentlich? Experten haben nun erste Prognosen veröffentlicht. „Das heißt also in diesem Jahr Sommerurlaub auf Balkonien. Doch wie wird das Wetter in diesem Sommer? Sitzen wir daheim und bekommen einen Regensommer? Nein, sagt der US-Wetterdienst NOAA und auch der europäische Wetterdienst. Die Monate Juni, Juli und August sollen im Mittel deutschlandweit etwas zu warm ausfallen, ein kalter Sommer erscheint eher unwahrscheinlich. Bei den Niederschlägen ist mit großer Wahrscheinlichkeit eher trockenes Wetter angesagt. Besonders trocken könnte laut dem europäischen Wetterdienst der Juli werden, kaum Regen und recht warm“, so Wetter-Experte Dominik Jung.