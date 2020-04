Mrs. Nina Chartier: BTN-Sabrina erteilt ihrem Ex eine Abfuhr!

Mrs. Nina Chartier mischt „Berlin – Tag & Nacht“ wieder ordentlich auf! Die Darstellerin feiert als Sabrina ihr Comeback in der Hauptstadt-Daily. Nach ihrem Serien-Aus damals widmete sie sich ihrer Musikkarriere. In einem neuen Song macht die Musikern nicht nur eine Ansage an ihre Hater, sondern auch an ihren Ex-Freund.

Nach dem Serien-Aus bei „Berlin – Tag & Nacht“ konzentrierte sich Mrs. Nina Chartier vor allem auf die Musik. Sie wird dabei von Rapper Abbude supported. In dem Song „Nein Nein Nein“ erteilt sie nicht nur ihren Hatern eine krasse Abfuhr: „…und auch eine Ansage an meinen Ex, der ewig keine Ruhe gegeben hat! Kritiker gibt es auch heute noch. Ich habe allerdings vor Ewigkeiten aufgehört Menschen gefallen zu wollen. Entweder sie fühlen die Musik oder eben nicht. Es gibt viele Geschmäcker und mindestens genauso viele Künstler, somit ist doch für jeden was dabei“, sagt Mrs. Nina Chartier im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Mrs. Nina Chartier ging musikalisch neue Wege

Die Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ wollte musikalisch neue Sachen ausprobieren – das kam nicht bei allen gut an. „Mir wird oft vorgeworfen, dass ich mich musikalisch verändert hätte. Das ist auch richtig, aber die Leute denken, dass ich dazu gedrängt wurde. Dem ist allerdings nicht so! Ich probiere mich musikalisch aus und es macht Spaß. Es wird noch einiges kommen, womit die Leute so nicht rechnen“, erzählt die Darstellerin weiter.

BTN-Star arbeitet mit Rapper Abbude zusammen

Und wie kam eigentlich zur Zusammenarbeit mit Abbude? „Abbude und ich kennen uns schon über einem Jahr. Er ist ein sehr loyaler Mensch und herzlich noch dazu. Er hat mir 2019 in einer musikalisch schwierigen Phase sehr geholfen, da ich auch ihn als Künstler sehr schätze und wir im selben Studio unsere Aufnahmen machen, lag es nah auch mal zusammen was zu machen“, erzählt die Sängerin weiter. Nicht nur musikalisch, sondern auch im TV startet die Beauty wieder voll durch. Die erste Folge mit Mrs. Nina Chartier alias Sabrina zeigt RTLZWEI am 15. April 2020 um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.