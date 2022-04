Mrs. Doubtfire: Das machen die Stars heute

„Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen“ ist ein absoluter Klassiker. In dem Streifen hat Schauspieler Robin Williams die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Mittlerweile ist der Streifen schon fast drei Jahrzehnte alt. Was machen die Schauspieler eigentlich heute?

Der Stimmenimitator Daniel ist kurz davor seine Kinder zu verlieren, weil sich seine Frau Miranda von ihm trennen lassen möchte. Doch das möchte der Vater verhindern und seine Kinder nicht loslassen müssen. Genau deshalb verkleidet er sich als Kindermädchen und bewirbt sich bei ihr, um so auf seine Kinder aufzupassen zu können. Doch ausgerechnet dann taucht auch noch Mirandas Jugendliebe auf.

Das machen die Schauspieler heute

Robin Williams

Robin Williams war eine richtige Legende. Jeder Film, in dem er mitspielte, wurde zu einem Hit. Leider ging er viel zu früh. Der Hollywood-Star litt an der seltenen Krankheit namens Lewy-Körper-Demenz, welche starke Depressionen und sehr großen Schwankungen seines Gemütszustandes verursachte. Er nahm sich vor sechs Jahren in seiner Villa das Leben.

Sally Field

Schon vorher schaffte es Sally Field auf sich aufmerksam zu machen und in großen Rollen mitzuspielen. Doch auch nach ihrer Rolle als Miranda Hillard konnte sie anschließend an diesen Erfolg anknüpfen. So war sie zum Beispiel in ,,Forrest Gump“, ,,The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro oder auch ,,Lincoln“ mitspielen.

Pierce Brosnan

Für ihn war ,,Mrs Doubtfire“ vermutlich ein etwas kleineres Projekt. Immerhin war er schon als ,,James Bond“ aktiv. Bis heute spielt er Jahr für Jahr in unzähligen Filmen mit. So beispielsweise auch in ,,The Foreigner“, ,,Mamma Mia“ und Percy Jackson – Diebe im Olymp“.

Lisa Jakub

Mit gerade einmal 15 Jahren spielte sie im Film ,,Mrs Doubtfire“ die kleine Lydie Hillard. Bis 2000 war sie noch im Rampenlicht zu sehen. 2005 heiratete sie schließlich und lebt seitdem kinderlos in Virginia. Bisher hat sie zwei Bücher veröffentlicht.

Mara Wilson

In dem Streifen war Mara Wilson als Natalie „Natti“ Hillard zu sehen. Die Schauspielerin war in zahlreichen Produktionen zu sehen – darunter „Matilda“ oder „Das Wunder von Manhattan“. Seit dem Jahr 2016 hat sie in der Serie „BoJack Horseman“ eine Sprechrolle. Sie outete sich außerdem als bisexuell und gilt als Kritikerin von US-Präsident Donald Trump.

Matthew Lawrence

Anders sieht es bei Matthew Lawrence aus. Auch er war noch sehr jung als er an der Seite von Robin Williams und Pierce Brosnan spielte. Da war er gerade einmal 13 Jahre alt. Doch anders als Lisa Jakub blieb er in seiner Branche aktiv und spielt bis heute verschiedene Rollen. Zuletzt sah man ihn in ,,Psycho Granny“. Schon gelesen? Harry Potter: Was wurde aus Robbie Coltrane alias Hagrid?