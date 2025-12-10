Motocross-Star Enzo Badenas (†17) stirbt bei Trainingsunfall

Die Motocross-Welt steht unter Schock: Enzo Badenas ist im Alter von nur 17 Jahren bei einem Trainingsunfall gestorben. Nur eine Stunde vor der Tragödie teilte der junge Sportler ein Video von seinen Fahrten in einer Instagram-Story.

Der spanische Motorsport trauert um Enzo Badenas. Das Nachwuchstalent wurde nur 17 Jahre alt. Auf der Strecke des Red Sand Park im spanischen Castellón erlitt er einen Trainingsunfall mit tödlichen Folgen.

Trotz rascher medizinischer Hilfe konnten die Ärzte den RFME-GasGas-Piloten nicht mehr retten. Enzo Badenas galt als große Hoffnung im spanischen Motocross. Im Jahr 2022 holte er den Staatsmeistertitel in der 85-ccm-Klasse, zuletzt war er in der EMX125-Serie im Einsatz.

„Wir möchten der Familie, Freunden und allen Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aussprechen. Ruhe in Frieden, Enzo“, erklärte das technische Zentrum des Ricardo-Tormo-Kurses.

Enzo Badenas war nicht nur Sportler, sondern auch ein Familienmensch. Seinem Vater widmete er bei Instagram einen rührenden Post zu seinem Geburtstag. „Heute ist der Geburtstag einer der wichtigsten Personen in meinem Leben und einer derjenigen, die ich am meisten liebe. […] Wir wissen, was für ein großartiges Team wir sind und wie stark wir zusammen sein können“, schrieb er in dem sozialen Netzwerk.

Weiter hat er verlauten lassen: „Wir hatten schlechte Momente, wie als wir im Krankenhaus waren und beide geweint haben, aber auch viele gute: ein Training glücklich beenden, zur Musik zusammen singen, ein Rennen gut beenden oder aufs Podium steigen. […] Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein guter Vater du bist und wie stolz ich auf dich bin. Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Ich liebe dich.“