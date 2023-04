Moonbin: K-Pop-Star mit 25 Jahren tot in Wohnung gefunden!

Moonbin feierte vor drei Monaten erst seinen 25. Geburtstag. Er sei am Mittwoch leblos in seiner Wohnung aufgefunden wurden, wie Medien berichten. Die Todesumstände sind bisher noch unklar.

Moonbin habe „unerwartet unsere Welt verlassen und ist zu einem Stern am Himmel geworden“, teilte sein Musiklabel Fantagio beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der 25-Jährige war Mitglied der Boygroup Astro und gehörte auch einer Gruppe mit dem Namen Moonbin & Sanha an. Er arbeitete auch als Model und Tänzer.

Todesursache ist noch unklar

Die Beisetzung soll „so ruhig wie möglich mit Familie, Freunden und Kollegen“, heißt es in einem Statement weiter. In einem emotionalen Instagram-Post heißt es außerdem: „Es zerreißt mir noch mehr das Herz, weil ich weiß, wie sehr der Verstorbene seine Fans liebte.“ Seine Schwester Moon Sua, die Mitglied der koreanischen Girl-Band Billie, teilte unter Tränen mit: „Wie konnte das passieren, ich kann es nicht glauben… […] Ich werde dich für immer lieben.“

Die Fans sind fassungslos und reagierten mit großer Bestürzung im Netz auf die Todesnachricht. „Denkt daran, dass man nie weiß, was eine Person durchmachen muss – also seid immer nett“, schreibt ein User. „Danke für alles, was du für uns getan hast. Du wirst für immer geliebt werden“, heißt es in einem anderen Kommentar. 2016 brachten er und seine Kollegen die erste Astro-EP raus. Vom amerikanischen Branchen-Magazin Billboard wurde die Gruppe zu einer der besten neuen Acts gekürt.