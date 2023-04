Monika Gajek: Drama kurz vorm DSDS-Finale!

Monika Gajek hat es geschafft! Die 21-Jährige ist ins Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ eingezogen. Doch nach der zweiten Live-Show lief für die Kandidatin nicht alles nach Plan. Denn sie ist gesundheitlich angeschlagen.

Die Sängerin freut sich riesig, es ins Finale von DSDS geschafft zu haben. „Ich bin extrem stolz, dass ich das Finale erreicht habe. So stolz war ich noch nie in meinem Leben. Das war der beste Schritt, den ich gehen konnte. Ich hätte niemals gedacht, dass ich es soweit geschafft habe“, sagt Monika Gajek im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Monika Gajek ist gesundheitlich angeschlagen

Die Tage nach der zweiten Live-Show lief für die Kandidatin jedoch nicht ganz reibungslos. „Die Tage nach der Live-Show waren leider nicht ganz so gut. Ich bin krank geworden und lag mit Fieber und Schüttelfrost im Bett. Ich lag paar Tage flach. Aber ich habe mich gut erholt und es geht wieder einigermaßen. Am Samstag wird die Bühne gerockt“, sagt uns Monika Gajek. „Ich konnte mich aber dennoch gut vorbereiten. Ein Tag ist bei mir leider ganz ausgefallen, aber das habe ich gut nachgeholt. Ich würde sagen, dass ich gut vorbereitet bin. Ich bin fit für Samstag“, so die 21-Jährige.

Und wie geht Monika Gajek mit dem Konkurrenzkampf um? „Ich bin eher gelassen. Aber nicht, weil ich denke, dass ich besser bin, sondern weil wir alle gekämpft haben. Ich gönne es wirklich jeden von Herzen – egal, wer am Samstag als Sieger aus der Show rausgeht. Ich genieße es einfach nur noch“, erklärt sie uns. Die Sängerin selbst sieht sich jedoch nicht als Siegerin: „Man ist ja immer selbstkritisch. Jeder von uns hat eine starke Fanbase. Realistisch gesehen sehe ich mich nicht als Gewinnerin.“ Und dennoch wird sie am Samstag ihr Bestes geben. „Mit sehr viel Gefühl und meinem eigenen Song werde ich die Zuschauer überzeugen“, so die 21-Jährige. Das große Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2023: So hat Monika Gajek ihren Freund kennengelernt!