Moderatoren und Spielzeiten: So läuft die NFL-Saison bei RTL

Mit der Kracher-Partie zwischen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs und den Detroit Lions startet die NFL-Saison. Künftig zeigt RTL die Spiele der National Football League und hat damit ProSieben abgelöst. Die Sendergruppe hat dafür ein neues Studio gebaut. KUKKSI verrät alle Details zur NFL-Saison bei RTL.

In den vergangenen Jahren ist Football auch in Deutschland immer populärer geworden. Die Spiele – dazu gehört auch das Mega-Event Super Bowl – wurden zuletzt auf ProSieben übertragen. Doch ab dieser Saison hat RTL die Rechte und wird die Spiele live im Free-TV und bei RTL+ zeigen. „Mit der Primetime am Sonntag beim Marktführer RTL bieten wir American Football die größtmögliche Bühne, die dieser mitreißende Sport verdient“, sagt Stephan Schmitter, Chief Content Officer RTL Deutschland.

Das NFL-Team bei RTL

Zum Team, das die Live-Partien im Free-TV und auf RTL+ präsentiert, gehören neben den bereits bekannten Experten und Moderatoren Markus Kuhn, Jan Stecker, Sebastian Vollmer und Alex „Kucze“ von Kuczkowski auch Frank Buschmann, Patrick Esume, Adrian Franke, Mitja Lafere, Nadine Nurasyid, Florian Schmidt-Sommerfeld, Mona Stevens, Björn Werner und Jana Wosnitza.

Sebastian Vollmer: „Allein mit der Form und Ausprägung dieser NFL Draft Übertragung zeigen wir, dass alle hier bei RTL und NITRO total für American Football brennen. Der Draft ist sehr speziell und immer etwas ganz Besonderes. Das durfte ich bereits als Spieler und im letzten Jahr auch als ‚pick announcer‘ für die New England Patriots am eigenen Leib erfahren. Ich persönlich freue mich unheimlich darüber, vom ersten Tag an fester Bestandteil dieses neuen TV-Teams zu sein.“

Markus Kuhn: „Der NFL Draft wird auch in diesem Jahr mit absoluter Hochspannung erwartet. Ich freue mich darauf, mit dieser starken Crew dieses Highlight live aus Kansas City begleiten zu dürfen und meine Erfahrung als Experte zu teilen. Den Draft habe ich in meiner Karriere bereits aus zwei Perspektiven durchlebt, als Spieler und in offizieller Rolle für die New York Giants. Daher kann ich den Zuschauern von beiden Seiten berichten. Aus deutscher Sicht drücken wir in diesem Jahr natürlich Kilian Zierer die Daumen!“

Jan Stecker: „Erstmals einen NFL Draft von vor Ort und live aus Kansas City zu begleiten, erfüllt mich mit enormer Vorfreude. Ich bin sehr gespannt, für welche Nachwuchsspieler sich beim Draft der Traum von der NFL-Karriere erfüllen wird und freue mich natürlich auch sehr auf die neuen Kolleginnen und Kollegen von RTL und NITRO.“

Alex „Kucze“ von Kuczkowski: „Ich freue mich sehr, von Beginn an bei RTL und NITRO dabei zu sein und die zahlreichen spannenden Geschichten rund um den NFL Draft einzufangen. Denn eines steht doch jetzt schon fest: Das werden wilde Nächte, die uns da bevorstehen. Ich werde die vielen Emotionen und Fragen aus der Community sammeln, sie in die Sendung holen und selbstverständlich auch die deutschen NFL-Fans zu Wort kommen lassen.“

Diese Spiele laufen bei RTL

8. September, 01:25 Uhr: Detroit Lions @ Kansas City Chiefs

10. September, 18.55 Uhr: Cincinnati Bengals @ Cleveland Browns

10. September, 22.20 Uhr: Miami Dolphins @ Los Angeles Chargers

10. September, 18.15 Uhr: Carolina Panthers @ Atlanta Falcons bei RTL+

17. September, 18.55 Uhr: Seattle Seahawks @ Detroit Lions

17. September, 22.20 Uhr: New York Jets @ Dallas Cowboys

17. September, 18.15 Uhr: Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals bei RTL+

24. September, 18.55 Uhr: New England Patriots @ New York Jets

24. September, 22.20 Uhr: Dallas Cowboys @ Arizona Cardinals

24. September, 18.15 Uhr: Los Angeles Chargers @ Minnesota Vikings bei RTL+