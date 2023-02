Mit Yvonne Woelke fremdgegangen? Peter Klein bricht sein Schweigen!

Es ist der irrste Fremdgeh-Skandal im Dschungelcamp! Iris Klein hatte behauptet, dass ihr Mann Peter am Rande der Show mit Yvonne Woelke in Australien fremdgegangen sein soll. Nun hat Peter Klein sein Schweigen gebrochen und verrät, was wirklich lief.

Der Rosenkrieg zwischen Iris und Peter Klein nimmt kein Ende! Der Fremdgeh-Skandal eskalierte immer wieder aufs Neue. Kürzlich musste Iris Klein sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden, da es ihr gesundheitlich nicht gut ging und der Eklat rund um ihre Ehe ihr ordentlich zusetzte. Mittlerweile hat sich auch Yvonne Woelke zu den Vorwürfen geäußert. Jetzt bricht auch Peter Klein sein Schweigen.

Peter Klein äußert sich bei Instagram

Peter Klein hat sich jetzt bei Instagram geäußert. „Ich werde überhäuft mit Beleidigungen, Vorwürfen und Beschuldigungen, ohne dass ihr wisst wie die Situation wirklich ist… ich werde mich zu gegebener Zeit dazu äußern. Dieser Moment ist allerdings noch nicht gekommen. Ich kann verstehen, dass ihr aufgrund der derzeitigen Informationen von mir enttäuscht seid und es macht mich sehr traurig, dass es so gekommen ist“, schreibt Peter Klein bei Instagram.

Peter Klein war als Dschungel-Begleitung von Lucas Cordalis mit in Australien. Iris Klein warf ihrem Mann vor, sie mit Yvonne Woelke, welche als Begleitung von Djamila Rowe mit in Down Under war, betrogen zu haben. Beide bestritten die Vorwürfe aus Schärfste. Doch Iris Klein hält an ihren Vorwürfen fest – sie ist sicher, dass Peter ihr fremdgegangen ist. Der Fremdgeh-Skandal belastet nicht nur die Ehe von Iris und Peter Klein, sondern auch die von Yvonne Woelke. Sie ist nach ihrer Rückkehr in Deutschland bei einer Freundin untergekommen.