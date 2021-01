Mit langen Haaren: So sah Sonja Zietlow früher aus

Sonja Zietlow ist ein absolutes Urgestein im deutschen Fernsehen. Schon seit mehr als zwei Jahrzehnten steht sie auf der Bühne und moderiert fleißig Fernsehshows. Seit 2004 ist sie das Gesicht vom Dschungelcamp und nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. Wenn wir aber mal an den Beginn ihrer Karriere denken, sah die Pilotin mal ganz anders aus.

Wenn man an deutsche Moderatorinnen und Moderatoren denkt und sie sich im Kopf mal aufzählt, dann darf man Sonja Zietlow niemals vergessen. Die 52-Jährige war nämlich schon immer ein fester Bestandteil von unzähligen Formaten. Alles fing mit ,,Bim Bam Bino” auf dem Kabelkanal und der Gameshow ,,Hugo” auf Kabel Eins an. Bald ist das schon 30 Jahre her. Schon heute kann sie auf eine krasse Karriere zurückblicken. Dabei gibt es noch keine Anzeichen für ein Ende.

Die unglaubliche Karriere von Sonja Zietlow

Alles fing mit einer Kinderserie im Jahre 1993 an. Heute ist sie nicht mehr aus dem Fernsehgeschehen wegzudenken. Seit 17 Jahren moderiert sie die RTL-Show “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” und seit 16 Jahren gleich mehrere Rankingshows. Die gebürtige Bonnerin war aber auch Teil sehr vieler Talk- und Gameshows. Dabei war sie aber nicht nur für RTL aktiv, sondern auch für ProSieben, Kabel Eins und andere TV-Sender. In SAT.1 hatte die Moderatorin damals ihre eigene Talkshow. Und in zwei Jahren steht sie schon ganze 39 Jahre vor der Kamera! Ein krasser Erfolg, wenn man bedenkt, dass sie jedes Jahr die größten Formate im deutschen Fernsehen moderierte.

So sah Sonja Zietlow früher aus

Die Kultmoderatorin war schon immer blond – doch zwei Sachen haben sich geädert. Nicht nur das Make-up ist mittlerweile komplett anders, sondern auch die Frisur. Als ihre Karriere begann, war sie noch dezent geschminkt, die Lippen mattiert und die Augenbrauen dünn nachgezogen. Ihre blonden, glatten Haare waren noch schulterlang. Ihr Lächeln in die Kamera hat sich aber dennoch nicht geändert. Heute hat sie ihren unverkennbaren Look mit kurzen Haaren und ihrem typischen Make-up.

Die Moderatorin engagiert sich für Tiere

Sonja Zietlow hat übrigens ein großes Herz. Die Moderatorin engagiert sich nämlich seit vielen Jahren für Tiere. Sie ist Schirmherrin des Fördervereins Beschützerinstinkte – diesen hat sie auch mitgegründet. Er fördert die Ausbildung von Therapiehunden und setzt sich für Hunde in Not ein. Seit 2002 ist sie mit Fernsehautor Jens Oliver Haas verheiratet – von ihm kommen auch ein Großteil ihrer Moderationstexte. Die beiden sind also nicht nur privat, sondern auch beruflich ein unschlagbares Team. Schon gelesen? Dschungelshow 2021: In diesem Tiny House wohnen die Promis!