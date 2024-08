Mit Fäkalien beschossen: Eric Stehfest packt über seine Dschungelcamp-Vergangenheit aus

Die Dschungelcamp-Jubiläumsstaffel „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ steht in den Startlöchern. Ehemalige Dschungelcamp-Stars stellen sich in der Allstars-Staffel erneut der Herausforderung. Nun kommen Details aus früheren Staffeln ans Tageslicht.

Ab dem 16. August geht es los: RTL zeigt dann „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“. In der Jubiläums-Staffel treten ehemalige Dschungel-Stars in Südafrika gegeneinander an. Kurz vor dem Start der Staffel plaudern einige Stars aus dem Nähkästchen und verraten brisante Details aus früheren Staffeln der Erfolgsshow.

Eric Stehfest wurde von Affen mit Fäkalien beworfen

Auf der offiziellen Instagram-Seite von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kamen ehemalige Stars zu Wort und sprachen über ihre Vergangenheit im Dschungelcamp. Eric Stehfest nahm im Jahr 2022 im Dschungelcamp teil. Sein Problem waren nicht die Mitcamper, sondern Affen. Und von diesen wurde er mit Fäkalien beworfen. Die Affen haben damit klargemacht, wer im Urwald also das Sagen hat. „Mein Highlight waren auf jeden Fall die Affen, die uns mit ihrem Pupu beschossen haben“, verriet die bekannte Persönlichkeit im Interview mit RTL.

Gigi Birofio über sein Dschungel-Highlight: „Als diese Pizza da war“

Im Jahr 2023 mischte Gigi Birofio das Dschungelcamp ordentlich auf und ist ins Finale eingezogen – für den Sieg hat es jedoch nicht gereicht. Die Reality-Bekanntheit durfte sich aber über den zweiten Platz freuen. Im Interview mit RTL erinnert sich der Italiener vor allem an Highlight zurück: „Was in meiner letzten Staffel mein Highlight war: Als diese Pizza da war.“ Im Dschungelcamp hatte er die Möglichkeit, mit einem anderen Kandidaten eine Pizza zu verdrücken oder stattdessen Eier für den Rest des Camps zu erspielen. Gigi Birofio hat sich für die Pizza entschieden, was bei den anderen Kandidaten für Unmut sorgte.

Im Jahr 2020 ging Daniela Büchner ins Dschungelcamp und hält den Rekord an Prüfungen. „Mein absolutes Highlight, 2020 in meiner Staffel, war, dass ich tatsächlich bis ins Finale gekommen bin. Dritter Platz!“, sagt die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin. Ob sie auch diesmal bei den Zuschauern wieder punkten kann? Mit Spannung wird jedenfalls das Aufeinandertreffen mit Elena Miras erwartet.