Mit Ennesto zusammen? Daniela Büchner zieht um!

Nach einem Tief kommt bekanntlich immer ein Hoch. Zwar hat das von Daniela Büchner, zumindest in Sache Liebe, ein bisschen gedauert – doch jetzt ist die Reality-TV-Kandidatin wieder vergeben! Sie verkündet, dass sie umziehen wird und Ennesto sie dabei unterstützen wird.

Daniela Büchner ist wieder frisch verliebt! Seit November letzten Jahres ist die 43-Jährige offiziell mit Ennesto Monté liiert – beide schweben total auf Wolke 7! Für Danni war das kein einfacher Schritt, denn vor rund zweieinhalb Jahren hat sie ihren Mann Jens Büchner verloren – dieser verstarb an Lungenkrebs. Doch nun ist sie breit für ein neues Kapitel und möchte sogar aus dem gemeinsamen Haus mit Jens ausziehen! Ob Ennesto sie begleiten wird?

Daniela Büchner zieht um

Danni Büchner veröffentlicht auf Instagram die frohe Botschaft: “Wir ziehen um!” Und das nicht etwas weil sie müssen: “Wir müssen nicht umziehen, wir wollen umziehen”, erzählt die 43-Jährige. Mit ihr kommen natürlich die Kids Joelina, Jada, Volkan und die Zwillinge Jenna und Diego. Die große Frage ist aber: Wird ihr neuer Partner Ennesto mit einziehen?

Sie bleiben auf der Insel

Das verrät Danni noch nicht. Doch für sie ist klar: "Wir bleiben hier ganz in der Nähe", heißt wenn dann müsste Ennesto also einen Umzug nach Mallorca in die Wege einleiten. Dieser ist aber erstmal beim seiner Herzensdame beschäftigt und bleibt auch noch einige Tage länger auf der Insel. "Wir haben etwas gefunden, das wirklich sehr schön und vor allem privat ist. Das war mir in dem Fall wichtig", so die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin.